Sugarcane Juice: వేసవిలో చాలా మంది చెరుకు రసం తాగుతుంటారు. ఇది శరీరానికి చల్లదనం ఇచ్చి, తక్షణ శక్తిని కూడా ఇస్తుంది. కానీ చెరుకు రసం అందరికీ మంచి చేస్తుందా? అంటే అవునని చెప్పలేమని నిపుణులు అంటున్నారు. మరి చెరుకు రసం ఎవరెవరి ఆరోగ్యానికి హానికరమో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
చెరుకు రసంలో సహజంగా ఎక్కువ షుగర్ ఉంటుంది. అందుకే డయాబెటిస్ ఉన్నవారు దీన్ని తాగితే రక్తంలో చక్కెర స్థాయి ఒక్కసారిగా పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. ఇప్పటికే షుగర్ కంట్రోల్లో లేకపోతే.. చెరుకు రసం పరిస్థితిని మరింత కష్టతరం చేయవచ్చు. అందువల్ల డయాబెటిస్ ఉన్నవారు వీలైతే దీన్ని పూర్తిగా నివారించడం మంచిది.
బరువు ఎక్కువగా ఉన్నవారు కూడా చెరుకు రసం త్రాగడం తగ్గించాలి. ఎందుకంటే చెరుకు రసంలో క్యాలరీలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది తాగిన వెంటనే శరీరంలో షుగర్ పెరుగుతుంది. ఈ రెండు కారణాలు బరువు పెరగడానికి దారితీస్తాయి.
ఇప్పటికే అధిక బరువు ఉన్నవారు తరచుగా చెరుకు రసం తాగితే మరింత సమస్యలు రావచ్చు. అయితే బరువు కంట్రోల్లో ఉంటే అప్పుడప్పుడు ఒక గ్లాస్ మాత్రమే తాగడం మంచిది.
జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు కూడా ఈ చెరుకు రసానికి దూరంగా ఉండాలి. కొంతమందికి తరచుగా అజీర్ణం, గ్యాస్, కడుపు నొప్పి వంటి సమస్యలు ఉంటాయి. అలాంటి వారు చెరుకు రసం తాగితే ఈ సమస్యలు మరింత పెరగవచ్చు. కాబట్టి జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు దీన్ని తాగకుండా ఉండటం మంచిది.
చెరుకు రసం తాగాలనుకునే వారు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఖాళీ కడుపుతో ఎక్కువగా తాగకూడదు. ఒకేసారి ఎక్కువ మోతాదులో తాగడం కూడా మంచిది కాదు. పరిశుభ్రమైన ప్రదేశంలో తయారుచేసిన రసాన్ని మాత్రమే తాగాలి. ఇలా జాగ్రత్తలు పాటిస్తే ఆరోగ్యానికి ఇబ్బంది లేకుండా ఉపయోగం పొందవచ్చు.