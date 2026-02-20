English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Suhas: ఆ హీరోయిన్ పక్కన నువ్వేంటి అని అవమానించాడు.. కట్ చేస్తే కీర్తి సురేష్ పక్కన నేను..: సుహాస్

Suhas:  తన కెరీర్ ప్రారంభంలో హీరోయిన్ పక్కన సరిపోడని అవమానించిన సంఘటనను నటుడు సుహాస్  భావోద్వేగంగా గుర్తుచేసుకున్నారు. కానీ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత సుహాస్ పక్కన Uppukappurambu సినిమాలో నటించడం తన నిజమైన విజయమని చెప్పారు.
తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు సంపాదించుకున్న నటుడు సుహాస్. కలర్ ఫోటో సినిమాతో హీరోగా మంచి విజయాన్ని అందుకున్న సుహాస్, ఆ తర్వాత కూడా వరుసగా సినిమాలు చేస్తూ ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యారు. ఇప్పుడు ఆయన నటించిన హే భగవంత్ సినిమా విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. ఈ సందర్భంగా జరిగిన ఒక ఈవెంట్‌లో సుహాస్ చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.  

సుహాస్ మాట్లాడుతూ తన సినీ ప్రయాణంలో ఎదురైన ఒక అనుభవాన్ని నిజాయితీగా పంచుకున్నారు. కొద్ది రోజుల క్రితం ఒక దర్శకుడు తనను ఓ సినిమా కోసం పిలిచారని చెప్పారు. 

ఆ సినిమా కథలో హీరోయిన్‌కు చాలా దగ్గరగా ఉండే పాత్ర ఉందట. అయితే అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత ఒక వ్యక్తి, “ఈ క్యారెక్టర్‌కు ఇతనేం సరిపోతాడు? హీరోయిన్ పక్కన ఇతనా?” అన్నట్లుగా మాట్లాడాడట.   

అయితే ఆ సంఘటనను తాను నెగటివ్‌గా తీసుకోలేదని, ఆ వ్యక్తికి ఇప్పుడు థాంక్స్ కూడా చెప్పాలనిపిస్తోందని సుహాస్ అన్నారు. ఎందుకంటే కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కట్ చేస్తే ఏకంగా కీర్తి సురేష్ పక్కనే తను ఉప్పుకప్పురంబు సినిమా చేశానని చెప్పుకొచ్చారు. అప్పట్లో తక్కువగా చూసినవాళ్లే, ఇప్పుడు తన విజయాన్ని చూస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. “ఒకప్పుడు హీరోయిన్ పక్కన నేను సరిపోను అన్నవాళ్లే… ఇప్పుడు కీర్తి సురేష్ పక్కన నేను నటిస్తున్నాను. నా దృష్టిలో అదే నా నిజమైన సక్సెస్” అని సుహాస్ భావోద్వేగంగా చెప్పారు.

ఈ వ్యాఖ్యలు విన్న అభిమానులు సుహాస్‌ను మరింతగా మెచ్చుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం సుహాస్ కొత్త సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు.  సుహాస్ నటించిన హే భగవాంత్ చిత్రం ఎలాంటి విజయం సాధిస్తుందో చూడాలి.

