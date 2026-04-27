Sukanya Samriddhi: మీ కూతురు అకౌంట్లోకి 69,27,578 రూపాయలు.. ఈ ఒక్క పని చేస్తే చాలు..!!

Sukanya Samriddhi Yojana Calculator: కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం బడుగు బలహీన వర్గాలతోపాటు ఆడపిల్లల భవిష్యత్తు కోసం కూడా ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఆడపిల్ల పుట్టిందని తెలియగానే భారంగా భావించేవారు ఎంతో మంది ఉన్నారు. వారి చదువులు, పెళ్లిళ్ల కోసం ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతున్న తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు. అందుకే మోదీ ప్రభుత్వం ఆడకూతుర్ల ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం ఎన్నో రకాల పొదుపు పథకాలను తీసుకువచ్చింది. 
కేంద్ర ప్రభుత్వంతోపాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఆడపిల్లల కోసం ఎన్నో స్కీములను అమలు చేస్తున్నాయి. ఆడపిల్లల కోసం అత్యంత ప్రజాదారణ పొందిన ప్రభుత్వ స్కీముల్లో ఒకటి సుకన్య సమృద్ధి యోజన. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం నడుపుతున్న ఒక అద్భుతమైన స్కీమ్ అని చెప్పాలి. దీన్ని ప్రధాని మోదీ ప్రధాని అయిన మొదటిసారి 2015లో ప్రారంభించారు.

ఈ స్కీము కింద ఆడపిల్లలు 8.2శాతం వడ్డీని పొందుతున్నారు. దేశంలో మరే ఇతర స్కీమ్ కింద కూడా ఆడపిల్లల ఇంత  భారీ మొత్తంలో వడ్డీని పొందడం లేదు. ఈ స్కీమ్ పూర్తి ట్యాక్స్ ఫ్రీ. దీని ద్వారా వచ్చే ఆదాయంపై మీరు ఒక్క రూపాయి కూడా ట్యాక్స్ చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండు. సుకన్య సమృద్ధి యోజన కింద 10ఏళ్లలోపు వయస్సున్న కుమార్తెలకు మాత్రమే అకౌంట్ తీసుకోవచ్చు.

ప్రతి సంవత్సరం కనీసం రూ. 250 నుంచి డిపాజిట్ చేయాలి. మీ కుమార్తే పేరు మీద ఏడాదికి గరిష్టంగా రూ. 1.5లక్షల వరకు డిపాజిట్ చేయవచ్చు. ఈ స్కీములో ఇన్వెస్ట్ 15ఏళ్ల పాటు కొనసాగించాలి. ఈ స్కీమ్ కింద మీ కుమార్తె పేరు మీద అకౌంట్ తీసిన తేదీ నుంచి 21 ఏళ్ల తర్వాత మెచ్యూరిటీ అవుతుంది. ఒకవేళ మీ కూతురు 18ఏళ్ళు నిండి ఆమెకు పెళ్లి చేయాల్సి వస్తే మీరు ఆమె అకౌంట్ ను క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత అందులోని డబ్బు మొత్తం ఆమె బ్యాంకు అకౌంట్ కు ట్రాన్స్ ఫర్ అవుతుంది. 

సుకన్య సమృద్ధి యోజన కింద, ఒక కుటుంబంలో గరిష్టంగా ఇద్దరు కుమార్తెలకు అకౌంట్ తీసుకోవచ్చు. అయితే, కవల కుమార్తెలు ఉన్న కుటుంబాలలో, ఇద్దరికంటే ఎక్కువ మంది కుమార్తెలకు కూడా  అకౌంట్ ఓపెన్ చేయవచ్చు. మీరు దేశంలోని ఏ బ్యాంకులో లేదా పోస్ట్ ఆఫీసులోనైనా మీ కుమార్తె పేరు మీద సుకన్య సమృద్ధి ఖాతాను తెరవవచ్చు.

ప్రస్తుతం మీ కుమార్తెకు ఒక సంవత్సరం వయస్సు ఉండి, మీరు ఈ సంవత్సరం సుకన్య సమృద్ధి యోజన కింద ఆమె కోసం ఖాతా తెరిస్తే, ఖాతా మెచ్యూరిటీ సమయంలో మీ కుమార్తె రూ. 69,27,578 పొందవచ్చు. దీని కోసం, మీరు 15 సంవత్సరాల పాటు ప్రతి సంవత్సరం రూ. 1,50,000 పెట్టుబడి పెట్టాలి. అంటే, మీ కుమార్తె ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం మీరు ప్రతి నెలా రూ. 12,500 ఆదా చేయాలి.

