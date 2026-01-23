Sukanya Samriddhi Yojana: ఆడ పిల్లల ఉన్నత విద్య, భవిష్యత్తు అవసరాలు, వివాహ ఖర్చుల కోసం ఆర్థిక భరోసా కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం సుకన్య సమృద్ధి యోజనను ప్రారంభించింది. ఈ పథకానికి దేశవ్యాప్తంగా మంచి స్పందన లభిస్తోంది. 2015 జనవరి 22న ‘బేటీ బచావో – బేటీ పడావో’ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రారంభమైన ఈ స్కీమ్కు ఇప్పుడు 11 సంవత్సరాలు పూర్తయ్యాయి. తక్కువ పెట్టుబడితో పెద్ద మొత్తంలో రాబడిని అందించేలా రూపొందించిన ఈ పొదుపు పథకం ద్వారా అమ్మాయి పెళ్లి నాటికి దాదాపు రూ.72 లక్షలు ఎలా సమకూర్చుకోవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సుకన్య సమృద్ధి యోజనలో పెట్టే డబ్బుపై కేంద్ర ప్రభుత్వం వడ్డీ చెల్లిస్తుంది. ప్రస్తుతం ఈ పథకానికి 8.20 శాతం వార్షిక వడ్డీ లభిస్తోంది. ఈ వడ్డీ రేటును ప్రతి 3 నెలలకోసారి సమీక్షిస్తారు. ఇది పూర్తిగా సురక్షితమైన పొదుపు పథకం కావడంతో ప్రభుత్వ హామీ ఉంటుంది. వడ్డీని నెలవారీగా లెక్కించినప్పటికీ, ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసిన తర్వాత అసలులో కలుపుతారు. అందువల్ల ప్రతి ఏడాది వడ్డీపైన వడ్డీ లభిస్తూ దీర్ఘకాలంలో మంచి రాబడిని ఇస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 80సీ కింద పన్ను మినహాయింపు కూడా పొందవచ్చు. అయితే ఈ ప్రయోజనం పాత పన్ను విధానాన్ని ఎంచుకున్న వారికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది.
ఈ పథకంలో ఒక ఆర్థిక సంవత్సరానికి కనీసంగా రూ.250 నుంచి గరిష్ఠంగా రూ.1.50 లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఈ మొత్తాన్ని ఒకేసారి లేదా విడతలుగా కూడా జమ చేయొచ్చు. సుకన్య అకౌంట్ తీసుకున్నప్పటి నుంచి 15ఏళ్ల పాటు డిపాజిట్లు చేయాలి. మొత్తం 21 సంవత్సరాలు పూర్తయిన తర్వాత ఖాతా మెచ్యూర్ అవుతుంది. అంటే చివరి 6 సంవత్సరాలు ఎలాంటి డిపాజిట్లు చేయకపోయినా వడ్డీ మాత్రం కొనసాగుతుంది.
ఒక ఉదాహరణగా చూస్తే, అమ్మాయి పుట్టిన వెంటనే సుకన్య సమృద్ధి ఖాతా తెరిచి ప్రతి సంవత్సరం రూ.1.50 లక్షలు చొప్పున 15 సంవత్సరాల పాటు జమ చేస్తే మొత్తం పెట్టుబడి రూ.22.50 లక్షలు అవుతుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న 8.20 శాతం వడ్డీ రేటుతో 21 సంవత్సరాల తర్వాత సుమారు రూ.49.32 లక్షల వడ్డీ లభిస్తుంది.
మొత్తంగా మెచ్యూరిటీ సమయంలో దాదాపు రూ.71.8 లక్షలు చేతికి వస్తాయి. అయితే ఈ స్థాయిలో రాబడి రావాలంటే ప్రతి ఏడాది ఏప్రిల్ 1 నుంచి 5 తేదీల మధ్యలో డిపాజిట్ చేయడం అవసరం. నెలకు రూ.12,500 చొప్పున చెల్లించినా మెచ్యూరిటీకి సుమారు రూ.69 లక్షలకు పైగా మొత్తం అందుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
ఈ విధంగా సుకన్య సమృద్ధి యోజన ఆడ పిల్లల భవిష్యత్తుకు భద్రత కల్పించే ఉత్తమమైన దీర్ఘకాలిక పొదుపు పథకంగా నిలుస్తోంది.