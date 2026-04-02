English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Samantha: సమంతను హీరోయిన్ గా తీసుకోవడం ఆ దర్శకుడికి అస్సలు ఇష్టం లేదంట..!

Samantha Career: సౌత్ ఇండియాలోనే స్టార్ హీరోయిన్గా ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి కొనసాగుతున్న సమంతపై ఒక దర్శకుడు చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి.. ముఖ్యంగా ఒక బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలో ఆమెను తీసుకోవడం ఇష్టం లేదు అంటూ చెప్పకు వచ్చాడు ఆ డైరెక్టర్..
1 /5

తాజాగా స్టార్ దర్శకుడు సౌత్ ఇండియా స్టార్ హీరోయిన్ సమంత గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి. టాలీవుడ్‌లో రామ్ చరణ్ కెరీర్‌లో పెద్ద హిట్‌గా నిలిచిన సినిమా రంగస్థలం. ఈ సినిమాను దర్శకుడు సుకుమార్ తెరకెక్కించారు. ఈ మూవీతో చరణ్ నటనకు భారీ ప్రశంసలు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా చిట్టిబాబు పాత్రలో ఆయన నటన ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది.

2 /5

ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా సమంత రూత్ ప్రభు నటించింది. రామలక్ష్మి పాత్రలో ఆమె సహజంగా నటించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. అయితే తాజాగా సుకుమార్ చెప్పిన ఒక విషయం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

3 /5

ఒక ఇంటర్వ్యూలో సుకుమార్ మాట్లాడుతూ, మొదట ఈ సినిమాలో సమంతను హీరోయిన్‌గా తీసుకోవాలనే ఆలోచన తనకు లేదని చెప్పారు. ఈ కథకు కొత్త అమ్మాయి లేదా సాధారణంగా కనిపించే హీరోయిన్ అయితే బాగుంటుందని అనుకున్నారు. అలాగే చరణ్, సమంత ఇద్దరూ స్టార్స్ కావడంతో ఇద్దరినీ ఒకేసారి హ్యాండిల్ చేయడం కష్టమవుతుందేమో అని కూడా అనిపించిందని తెలిపారు.  

4 /5

కానీ షూటింగ్ మొదలైన తర్వాత పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయిందని సుకుమార్ చెప్పారు. సమంత ఒక్కో సీన్‌లో అద్భుతంగా నటించడంతో తాను ఆశ్చర్యపోయానని అన్నారు. ఆమె నటన చూసిన ప్రతిసారి చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యానని చెప్పారు. తన అంచనాలకు మించి సమంత పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చిందని కూడా తెలిపారు.  

5 /5

ఈ సినిమా విజయంలో సమంత పాత్ర చాలా ముఖ్యమని సుకుమార్ అన్నారు. ఆమె నటన వల్లే కొన్ని సీన్లు మరింత బలంగా కనిపించాయని చెప్పారు. ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో కూడా ఇదే విషయాన్ని చెప్పానని ఆయన గుర్తుచేశారు.

Samantha Ruth Prabhu Sukumar comments on Samantha Rangasthalam movie news Ram Charan Rangasthalam Samantha role in Rangasthalam

Next Gallery

