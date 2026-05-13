Rajeev Kanakala: చీఫ్ గెస్ట్‌గా వెళ్లి పెద్ద వివాదం చిక్కుకున్న రాజీవ్.. వీడియో విడుదల చేసి క్లారిటీ ఇచ్చిన సుమా భర్త!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 13, 2026, 07:22 PM IST|Updated: May 13, 2026, 07:22 PM IST

Rajeev Kanakala:తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో నటుడిగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రాజీవ్ కనకాల తాజాగా ఒక వివాదంతో వార్తల్లో నిలిచారు. హీరోగా, విలన్‌గా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్‌గా ఎన్నో సినిమాల్లో నటించిన ఆయన.. ఇప్పటికీ వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు. అయితే ఇటీవల ఒక స్కూల్ కార్యక్రమానికి వెళ్లిన తర్వాత ఆయనపై సోషల్ మీడియాలో చర్చ మొదలైంది.

1/6

హైదరాబాద్‌లోని ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్ నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి రాజీవ్ కనకాల ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. అక్కడ విద్యార్థులకు బహుమతులు ఇవ్వడం, తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడడం వంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. కానీ ఆ తర్వాత కొన్ని విద్యార్థి సంఘాలు ఆ స్కూల్‌పై అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశాయి.  

2/6

ఆ స్కూల్ ప్రభుత్వ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నడుస్తోందని ఆరోపిస్తూ.. అలాంటి కార్యక్రమానికి రాజీవ్ కనకాల ఎలా వెళ్లారని ప్రశ్నించారు. దీంతో ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.  

3/6

ఈ నేపథ్యంలో రాజీవ్ కనకాల ఒక వీడియో విడుదల చేసి క్లారిటీ ఇచ్చారు. “నిజంగా నాకు ఆ స్కూల్ గురించి ఎలాంటి సమాచారం లేదు. చీఫ్ గెస్ట్‌గా పిలిస్తే వెళ్లాను అంతే” అని ఆయన తెలిపారు.  

4/6

అక్కడ పిల్లలకు బహుమతులు ఇవ్వడం, తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడడం మాత్రమే జరిగిందని చెప్పారు. అలాగే ఆ స్కూల్ గురించి ఎలాంటి సందేహాలు ఉన్నా తల్లిదండ్రులు స్వయంగా తెలుసుకోవాలని సూచించారు.  

5/6

ఇంకా తన ఫోటోలు, వీడియోలను స్కూల్ ప్రచారంలో ఉపయోగించవద్దని కూడా చెప్పానని రాజీవ్ స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం ఆయన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.  

6/6

మరోవైపు కొందరు రాజీవ్‌కు మద్దతుగా కామెంట్లు చేస్తుండగా.. మరికొందరు సెలబ్రిటీలు కార్యక్రమాలకు వెళ్లే ముందు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలని అభిప్రాయపడుతున్నారు. మొత్తానికి రాజీవ్ కనకాల చేసిన ఈ క్లారిటీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారి తీసింది.

