Suma Kanakala Net Worth: సుమ కనకాల ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా..?

Suma Kanakala Assets : తెలుగు టెలివిజన్ ప్రపంచంలో సుమ కనకాల ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం సంపాదించుకుంది. ఆమె మాటల తీరు, టైమింగ్, హాస్యం వల్ల ప్రేక్షకులను ఎప్పుడూ ఆకట్టుకుంటూ ఉంటుంది. టీవీ షోలు, సినిమా ఈవెంట్లు, ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు ఏదైనా అయినా సుమ ఉంటే ఆ కార్యక్రమానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణ కలుగుతుంది.
ఈరోజు మార్చి 22.. సుమ కనకాల తన పుట్టినరోజు జరుపుకుంటోంది. ఈ సందర్భంగా ఆమె భర్త రాజీవ్ కనకాల సోషల్ మీడియాలో ఒక భావోద్వేగమైన సందేశాన్ని పంచుకున్నారు. ఆమె ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉండాలని, ఇంకా ఎన్నో సంవత్సరాలు కుటుంబంతో ఆనందంగా గడపాలని ఆకాంక్షించారు. ఆ పోస్టు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

సుమ వయస్సు గురించి ఎప్పుడూ ఏదో ఒక ప్రోగ్రాంలో వినిపిస్తూనే ఉంటుంది అన్న సంగతి తెలిసిందే. చాలామంది ఆమెను చూసి వయస్సు అంచనా వేయలేరు. కానీ ప్రస్తుతం ఆమె 51 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంది. అయినప్పటికీ ఆమె ఎనర్జీ, యాక్టివిటీ చూస్తే చాలా యంగ్‌గా కనిపిస్తుంది. ఇదే ఆమె ప్రత్యేకత అని చెప్పాలి.

కెరీర్ విషయానికి వస్తే, సుమ చాలా కాలంగా టాప్ యాంకర్‌గా కొనసాగుతోంది. టీవీ షోలకు ఆమెకు భారీ డిమాండ్ ఉంది. సమాచారం ప్రకారం ఒక్కో ఎపిసోడ్‌కు సుమ రూ.2 లక్షల నుంచి రూ.2.5 లక్షల వరకు పారితోషికం తీసుకుంటుందని చెబుతారు. అలాగే సినిమా ఈవెంట్లకు కూడా ఆమెకు పెద్ద డిమాండ్ ఉంది. ఒక్కో ఈవెంట్‌కు రూ.8 నుంచి రూ.10 లక్షల వరకు సంపాదిస్తుందని టాక్.

ఇవి కాకుండా ప్రకటనలు, యూట్యూబ్ వంటి ప్లాట్‌ఫార్మ్‌ల ద్వారా కూడా ఆమెకు మంచి ఆదాయం వస్తోంది. మొత్తంగా చూస్తే సుమ ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ.100 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.  

సుమ సినిమాల్లో కూడా నటించింది. గతంలో కొన్ని సినిమాల్లో కనిపించిన ఆమె, మళ్లీ “జయమ్మ పంచాయతీ” ద్వారా రీ-ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఇటీవల కూడా కొన్ని సినిమాల్లో చిన్న పాత్రలతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తోంది.

Prabhas: ఇండియా వదిలేసి అక్కడ సెటిల్ అవ్వనున్న ప్రభాస్..?