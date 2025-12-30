English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Prabhas: ప్రభాస్ గురించి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన సుమ కనకాల..!

Suma Kanakala: ప్రముఖ టీవీ యాంకర్ సుమ కనకాల ఇటీవల ప్రభాస్ గురించి చెప్పిన మాటలు ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతుంది అందరిని ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఖమ్మం, తెలంగాణలో ఉన్న ఒక వృద్ధాశ్రమానికి ప్రభాస్ ఎన్నేళ్లుగా నిశ్శబ్దంగా చేస్తున్న సేవ గురించి ఆమె మాట్లాడారు. ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో చాలా మందిని ఆకట్టుకుంది.
 
సుమసోషల్ మీడియా పోస్ట్‌కి.. ఒక అభిమాని “ప్రభాస్ గురించి చెప్పండి” అని కామెంట్ పెట్టాడు. దానికి సమాధానంగా సుమ ఒక పాత అనుభవాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఆమె ఖమ్మంలో ఒక వృద్ధాశ్రమం నిర్మాణంలో పాల్గొన్నారు. ఆ సమయంలో ఆ ఆశ్రమాన్ని పూర్తిచేయడానికి చాలామంది సినీ ప్రముఖులు ఆర్థికంగా సహాయం చేశారు.

సుమ చెప్పిన ప్రకారం.. పవన్ కళ్యాణ్, ప్రభాస్ ఇద్దరూ పెద్ద మొత్తంలో విరాళాలు ఇచ్చారంట. వారి సహకారంతో వృద్ధాశ్రమ భవనం విజయవంతంగా పూర్తయింది. కానీ ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది ప్రభాస్ చేసిన పని అని సుమ అన్నారు.

భవనం పూర్తయ్యాక కూడా ప్రభాస్ తన సహాయాన్ని ఆపలేదని సుమ వెల్లడించారు. వృద్ధాశ్రమంలో ఉన్న వృద్ధుల రోజువారీ అవసరాల కోసం ఆయన ప్రతి నెలా డబ్బు పంపిస్తూనే ఉన్నారని చెప్పారు. సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇలా నిరంతరంగా..ఎలాంటి ప్రచారం లేకుండా సహాయం చేయడం చాలా అరుదని ఆమె అన్నారు. ప్రభాస్ మంచి మనసు కలవాడని..నిజంగా గొప్ప వ్యక్తిత్వం ఉన్నవాడని సుమ ప్రశంసించారు.  

ఈ వృద్ధాశ్రమానికి “మేము సైతం” కార్యక్రమం ద్వారా కూడా మద్దతు లభించిందని సుమ తెలిపారు. అలాగే ఈ కార్యక్రమంలో మంచు లక్ష్మి.. పాత్రను కూడా ఆమె గుర్తుచేశారు.ఇంతకుముందు సుమ భర్త రాజీవ్ కనకాల కూడా ఒక పాడ్‌కాస్ట్‌లో ఈ విషయం గురించి మాట్లాడారు. ఆయన ప్రకారం దర్శకుడు S. S. Rajamouli కూడా విరాళం ఇచ్చారు. కానీ ఇప్పటికీ నెల నెలా సహాయం చేస్తున్నది మాత్రం ప్రభాస్ మాత్రమేనని చెప్పారు. ఇది నిజంగా ప్రశంసించదగిన పని అని రాజీవ్ అన్నారు.

ప్రభాస్ కెరీర్ విషయానికి వస్తే, ఆయన ఇటీవల సలార్ పార్ట్ 1, కల్కి 2898 AD సినిమాల్లో కనిపించారు. ఇక రాబోయే రోజుల్లో ది రాజా సాబ్, ఫౌజీ…స్పిరిట్ సినిమాల్లో నటించనున్నారు.

