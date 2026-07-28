/Star Hero: విడాకులు తీసుకున్నాం.. కానీ శత్రువులం కాలేదు.. మాజీ భార్యపై మనసు విప్పిన హీరో

Star Hero: విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత కూడా మాజీ జీవిత భాగస్వామితో మంచి స్నేహాన్ని కొనసాగిస్తున్నట్లు వెల్లడించిన ఓ ప్రముఖ నటుడి వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్నాయి. చట్టపరంగా విడిపోయినా తమ మధ్య ఎలాంటి ద్వేషం లేదని, రెండో పెళ్లిపై కూడా ఆసక్తి లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. వ్యక్తిగత జీవితం గురించి చేసిన ఈ పరిణతి కలిగిన వ్యాఖ్యలు అభిమానుల ప్రశంసలు అందుకుంటున్నాయి.
అక్కినేని కుటుంబానికి చెందిన హీరో సుమంత్ తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్నారు. కమర్షియల్ సినిమాల కంటే కథకు ప్రాధాన్యత ఉన్న చిత్రాలను ఎంచుకుంటూ నటుడిగా ప్రత్యేకమైన ప్రయాణం కొనసాగిస్తున్నారు. సత్యం, గోదావరి, గోల్కొండ హైస్కూల్, మళ్లీ రావా, సీతారామం, అనగనగా వంటి చిత్రాలతో ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు అందుకున్న ఆయన, ప్రస్తుతం మహేంద్రగిరి వారాహి సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తన వ్యక్తిగత జీవితం, మాజీ భార్య కీర్తి రెడ్డితో ఉన్న అనుబంధం, రెండో పెళ్లిపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
విడాకుల తర్వాత కూడా తమ మధ్య ఎలాంటి ద్వేషం లేదని సుమంత్ స్పష్టం చేశారు. చట్టపరంగా విడిపోయినా, ఇప్పటికీ ఇద్దరూ మంచి స్నేహితులుగానే ఉన్నామని చెప్పారు. కీర్తి రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులతో కూడా తనకు మంచి అనుబంధం కొనసాగుతోందని, తరచూ మాట్లాడుకుంటూ పరస్పర గౌరవాన్ని కొనసాగిస్తున్నామని వెల్లడించారు. గతాన్ని మరిచి ముందుకు సాగాలనే నిర్ణయమే తమ మధ్య మంచి సంబంధాలకు కారణమని తెలిపారు.తమ వైవాహిక జీవితం గురించి మాట్లాడిన సుమంత్, పెళ్లి జరిగిన సమయంలో ఇద్దరికీ జీవితంపై తగిన పరిణతి లేదని చెప్పారు. అదే విడిపోవడానికి ప్రధాన కారణమని, ఎలాంటి పెద్ద గొడవలు లేదా ఇతర సమస్యలు కారణం కాదని వివరించారు. జీవితాన్ని అర్థం చేసుకునే విధానంలో అప్పట్లో లోపం ఉండటంతో ఆ ప్రయాణం అక్కడితో ముగిసిందని పేర్కొన్నారు.
జీవితంలో కొన్ని నిర్ణయాలు అప్పటి పరిస్థితుల ఆధారంగా తీసుకోవాల్సి వస్తాయని, వాటిని జీవితాంతం భారం మోసుకుంటూ ఉండాల్సిన అవసరం లేదని సుమంత్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఒకరినొకరు క్షమించుకుని, గతాన్ని వదిలేసి ముందుకు సాగితే జీవితంలో ప్రశాంతత ఉంటుందని ఆయన చెప్పారు.
రెండో పెళ్లి గురించి అడిగిన ప్రశ్నకు కూడా సుమంత్ స్పష్టమైన సమాధానం ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం తాను ఒంటరి జీవితాన్ని ఎంతో సంతోషంగా గడుపుతున్నానని, మరోసారి వివాహం చేసుకోవాలనే ఆలోచన లేదని తెలిపారు. తనకు ఇప్పుడు వ్యక్తిగత ప్రశాంతత, కెరీర్పైనే పూర్తి దృష్టి ఉందని చెప్పారు.
ప్రస్తుతం మహేంద్రగిరి వారాహి సినిమా విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ చిత్రం ద్వారా మరోసారి ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సుమంత్ సిద్ధమవుతున్నారు. ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంపై చేసిన ఈ పరిణతి కలిగిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ అభిమానుల ప్రశంసలు అందుకుంటున్నాయి.