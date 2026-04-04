Summer Business Ideas 2026: రైతుల చేయి పట్టుకోండి.. వేసవిలో లక్షాధికారి అవ్వండి..అదిరిపోయే సమ్మర్ బిజినెస్ ఐడియా ఇది..!!

Summer Business Ideas 2026: వేసవి కాలం వచ్చిందంటే చాలు.. చిన్న పిల్లల నుండి పెద్దల వరకు అందరూ చల్లని ఐస్ క్రీమ్స్, ఐస్ పుల్లల కోసం వెతుకుతుంటారు. అయితే, మార్కెట్లో దొరికే రంగులు, కృత్రిమ ఫ్లేవర్లతో చేసిన ఐస్ కంటే, నేరుగా పండ్ల రసంతో తయారు చేసిన న్యాచురల్ పాప్సికల్స్ కు ఇప్పుడు విపరీతమైన క్రేజ్ పెరుగుతోంది. కేవలం 4 నెలల పాటు సాగే ఈ సీజన్లో.. స్థానిక రైతులతో చేతులు కలిపితే లక్షల్లో లాభాలు గడించడం ఖాయం. ఆ అదిరిపోయే బిజినెస్ ప్లాన్ గురించి తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగా నిమ్మ, మామిడి, పుచ్చకాయ, తాటిముంజలు పండించే రైతులు తమ పంటను తక్కువ ధరకు దళారులకు అమ్ముకుంటారు. మీరు నేరుగా తోటలకు వెళ్లి, రైతులతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుని ఫ్రెష్ పండ్లను సేకరించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల రైతులకు మంచి ధర లభిస్తుంది. మీకు నాణ్యమైన ముడిసరుకు తక్కువ ధరకే దొరుకుతుంది.
ఈ పండ్ల నుండి తీసిన స్వచ్ఛమైన రసానికి ఎలాంటి రంగులు కలపకుండా.. కేవలం తేనె లేదా ఆర్గానిక్ బెల్లం జోడించి చిన్న చిన్న స్టిక్స్లా ఫ్రీజ్ చేస్తే హెల్తీ ఐస్ పుల్లలు రెడీ అవుతాయి. ఈ న్యాచురల్ పాప్సికల్స్ను నో షుగర్ - నో కలర్స్ అనే ట్యాగ్లైన్తో మార్కెట్ చేయండి.
స్కూల్స్ & పార్కులు: సాయంత్రం వేళల్లో పార్కులు, స్కూల్స్ దగ్గర చిన్న స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేయవచ్చు.
జిమ్స్ & స్పోర్ట్స్ అకాడమీలు: హెల్త్ కాన్షియస్ ఉన్నవారు వీటిని ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు.
ఈవెంట్స్ & పార్టీలు: వేసవిలో జరిగే వివాహాలు, బర్త్ డే పార్టీలకు బల్క్ ఆర్డర్స్ తీసుకోవడం ద్వారా భారీ ఆదాయం పొందవచ్చు.
ఒక్కో ఐస్ స్టిక్ తయారీకి రూ. 5 నుండి రూ. 8 ఖర్చయితే, మార్కెట్లో వీటిని రూ. 30 నుండి రూ. 50 వరకు సులభంగా విక్రయించవచ్చు. రోజుకు 500 నుండి 1000 స్టిక్స్ అమ్మగలిగితే, నెలకు లక్షల రూపాయల ఆదాయం మీ సొంతమవుతుంది.
తక్కువ పెట్టుబడితో, పర్యావరణానికి, రైతులకు మేలు చేస్తూ మీరు ఈ వేసవిలో సక్సెస్ ఫుల్ వ్యాపారవేత్తగా మారవచ్చు.