/Summer Hair Fall: ఎండాకాలంలో జుట్టు ఎందుకు ఎక్కువగా రాలుతుంది.. దీన్ని తగ్గించడం ఎలా?

summer hair fall tips: ఎండాకాలం వచ్చిందంటే చాలామందికి ఎదురయ్యే ప్రధాన సమస్యల్లో జుట్టు రాలడం ఒకటి. ముఖ్యంగా స్నానం చేసినప్పుడు లేదా దువ్వుకునే సమయంలో ఎక్కువగా జుట్టు ఊడిపోతుంటే చాలా మంది టెన్షన్ పడుతుంటారు. అయితే వేసవిలో జుట్టు రాలడం వెనుక కొన్ని ముఖ్యమైన కారణాలు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొన్ని చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఈ సమస్యను చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చు.
వేసవిలో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, చెమట ఎక్కువగా రావడం వల్ల తల చర్మం త్వరగా ఆయిల్గా మారుతుంది. దీంతో దుమ్ము, మురికి స్కాల్ప్పై చేరి హెయిర్ రూట్స్ బలహీనపడే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గిపోవడం కూడా జుట్టు రాలడానికి ఒక ప్రధాన కారణం. ఎండలో ఎక్కువసేపు తిరగడం వల్ల జుట్టు డ్రైగా మారుతుంది. సూర్యకిరణాల్లో ఉండే UV rays జుట్టు సహజ తేమను తగ్గిస్తాయి. దీంతో జుట్టు బలహీనంగా మారి త్వరగా ఊడిపోతుంది.
వేసవిలో చెమట ఎక్కువగా రావడం వల్ల స్కాల్ప్పై బ్యాక్టీరియా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది చుండ్రు, దురద వంటి సమస్యలకు దారితీస్తుంది. ఈ సమస్యలు కూడా హెయిర్ ఫాల్ను పెంచుతాయి.
వేసవిలో శరీరానికి సరిపడా నీరు తాగకపోతే జుట్టు డ్రైగా మారుతుంది. కాబట్టి రోజుకు కనీసం 3 నుంచి 4 లీటర్ల నీరు తాగడం మంచిది. ఇది జుట్టు ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు సహాయపడుతుంది.
చాలా స్ట్రాంగ్ కెమికల్స్ ఉన్న షాంపూలను వాడితే జుట్టు మరింత బలహీనపడుతుంది. కాబట్టి మైల్డ్ షాంపూ ఉపయోగించడం మంచిది. వారానికి రెండు లేదా మూడు సార్లు మాత్రమే హెయిర్ వాష్ చేయాలి. కొబ్బరి నూనె లేదా బాదం నూనెతో తలకు మసాజ్ చేయడం వల్ల హెయిర్ రూట్స్ బలపడతాయి. ముఖ్యంగా రాత్రి నూనె రాసుకుని ఉదయం తలస్నానం చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.
జుట్టు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మంచి ఆహారం కూడా చాలా ముఖ్యం. ప్రోటీన్, ఐరన్, విటమిన్స్ ఉన్న ఆహారం తీసుకోవాలి. గుడ్లు, ఆకుకూరలు, పండ్లు ఎక్కువగా తింటే జుట్టు బలంగా ఉంటుంది.
వేసవిలో హెయిర్ డ్రయ్యర్లు, స్ట్రెయిట్నర్లు ఎక్కువగా వాడకపోవడం మంచిది. ఇవి జుట్టును మరింత డ్రైగా మార్చి హెయిర్ ఫాల్ను పెంచుతాయి.