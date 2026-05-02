Schools Holidays: వేసవి సెలవుల్లో భారీ మార్పు..50 రోజుల సెలవుల విషయంలో కీలక నిర్ణయం!

Summer Holidays 2026:దేశవ్యాప్తంగా ఈ సంవత్సరం వేసవి తీవ్రంగా ప్రభావం చూపుతోంది. ఉష్ణోగ్రతలు రోజురోజుకీ పెరుగుతూ ఉండటంతో విద్యార్థుల ఆరోగ్యం ప్రమాదంలో పడకుండా ప్రభుత్వాలు ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి. అందులో భాగంగా పలు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే స్కూళ్లకు వేసవి సెలవులు ప్రకటించగా, కొన్ని రాష్ట్రాల్లో పాఠశాల సమయాలను కూడా తగ్గించారు.
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో విద్యాశాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మే 11 నుంచి జూన్ 30 వరకు మొత్తం 50 రోజుల పాటు స్కూళ్లను మూసివేయాలని ప్రకటించింది. జూలై 1న తిరిగి స్కూళ్లు ప్రారంభం అవుతాయి. ఈ నిర్ణయం తల్లిదండ్రులకు కొంత ఊరటనిచ్చినా, పిల్లలను ఇంతకాలం ఇంట్లో ఉంచడం ఒక సవాల్‌గా మారింది.  

ఢిల్లీ మాత్రమే కాదు, మరికొన్ని రాష్ట్రాలు కూడా ముందుగానే సెలవులు ప్రకటించాయి. ఒడిశాలో ఏప్రిల్ 27 నుంచి స్కూళ్లు మూసివేశారు. పశ్చిమ బెంగాల్‌లో ఏప్రిల్ 22 నుంచి సెలవులు ప్రారంభమయ్యాయి, అయితే డార్జిలింగ్ వంటి చల్లని ప్రాంతాలకు ఈ నిర్ణయం వర్తించలేదు. ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో ఏప్రిల్ 20 నుంచి జూన్ 15 వరకు సెలవులు ఇచ్చారు. ఈ నిర్ణయాల వెనుక ప్రధాన కారణం తీవ్రమైన వేడి.  

కొన్ని రాష్ట్రాలు పూర్తిగా సెలవులు ఇవ్వకపోయినా, స్కూల్ టైమింగ్స్‌ను తగ్గించాయి. నోయిడా, గాజియాబాద్ ప్రాంతాల్లో ఉదయం 7:30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 వరకు మాత్రమే క్లాసులు జరుగుతున్నాయి. జార్ఖండ్‌లో 11:30కే స్కూల్ ముగుస్తోంది. మహారాష్ట్రలో 7 నుంచి 11:15 వరకు క్లాసులు నిర్వహిస్తున్నారు. రాజస్థాన్ కూడా ఇదే విధానాన్ని అనుసరిస్తోంది.  

ఉత్తరప్రదేశ్‌లో మే 20 నుంచి జూన్ 15 వరకు వేసవి సెలవులు ప్రకటించారు. లక్నో, వారణాసి వంటి నగరాల్లోని విద్యార్థులకు ఇది కొంత ఉపశమనం ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.  

ఇక వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు కూడా ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో తాత్కాలికంగా వర్షాలు పడే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, మొత్తం పరిస్థితి మాత్రం వేడిగానే ఉండనుంది.  

ఈ నేపథ్యంలో నిపుణులు ముఖ్య సూచనలు చేస్తున్నారు. మధ్యాహ్నం 11 నుంచి 4 గంటల మధ్య బయటకు వెళ్లకుండా ఉండాలి. ఎక్కువగా నీరు తాగాలి. పిల్లలను నేరుగా ఎండలోకి పంపకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఈ వేసవి సాధారణం కాదని అధికారులు చెబుతున్నారు. అందుకే అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండటం చాలా అవసరం.

