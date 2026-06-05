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Summer Holidays: స్కూల్ పిల్లలకు భారీ శుభవార్త.. జూన్ 14 వరకు సెలవులు..ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 05, 2026, 09:31 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 09:31 AM IST

Summer Holidays Extended: రాష్ట్రంలో ఎండల తీవ్రత రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. జూన్ నెల ప్రారంభమైనప్పటికీ ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గే సూచనలు కనిపించడం లేదు. పలు ప్రాంతాల్లో 40 నుంచి 45 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.

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ఈ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం చిన్నారుల ఆరోగ్య భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలకు వేసవి సెలవులను జూన్ 14 వరకు పొడిగించాలని నిర్ణయించినట్లు సమాచారం. జూన్ 15 నుంచి కేంద్రాలు మళ్లీ సాధారణంగా పనిచేయనున్నాయి.మొదటగా ప్రభుత్వం జూన్ మొదటి వారంలోనే అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలను ప్రారంభించాలని భావించింది. అయితే ఎండల తీవ్రత తగ్గకపోవడంతో తల్లిదండ్రుల నుంచి ఆందోళనలు వ్యక్తమయ్యాయి. చిన్నారులు ఎక్కువసేపు బయట తిరగడం వల్ల వడదెబ్బ, డీహైడ్రేషన్ వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరించారు.

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అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలకు సాధారణంగా మూడు నుంచి ఆరు సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు ఉన్న పిల్లలు వస్తారు. ఈ వయస్సులో పిల్లలకు ఆరోగ్య సమస్యలు త్వరగా వచ్చే అవకాశం ఉండటంతో ప్రభుత్వం జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టింది. ముఖ్యంగా మధ్యాహ్న సమయంలో ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా ఉండటం వల్ల చిన్నారులపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.  

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వడగాల్పులు

ఇక ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు కూడా ఇప్పటికే సెలవులు పొడిగించిన సంగతి తెలిసిందే. అదే విధంగా అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలను కూడా జూన్ 14 వరకు మూసివేసి, జూన్ 15న తిరిగి ప్రారంభించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.  

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ఎండల తీవ్రత

అయితే సెలవులు చిన్నారుల హాజరుకు మాత్రమే వర్తిస్తాయి. గర్భిణులు, బాలింతలకు అందించే పౌష్టికాహార పంపిణీ కార్యక్రమాలు కొనసాగనున్నాయి. ఇందుకోసం సంబంధిత అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు.  

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జూన్ 14 వరకు సెలవులు

ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై తల్లిదండ్రులు, అంగన్‌వాడీ సిబ్బంది సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చిన్నారుల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ఉత్తర్వులు త్వరలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.

TAGS:
summer holidays
Anganwadi Holidays
School holidays
June 14 Holidays
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Summer Vacation Extension
Anganwadi Centers
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