Summer Milk Storage Tips: వేసవి కాలం వచ్చేసరికి గృహిణులకు పాలు విరిగిపోవడం ఒక పెద్ద సమస్యగా మారుతుంది. వేడి ఎక్కువ కావడంతో పాలలో బ్యాక్టీరియా త్వరగా పెరిగి పాలు ఈజీగా పాడవుతాయి. ఎంత జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కొన్నిసార్లు పాలు విరిగిపోతుంటాయి. అయితే కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు పాటిస్తే పాలను ఎక్కువ సేపు తాజాగా ఉంచుకోవచ్చు. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పాలను షాప్ లేదా పాల కేంద్రం నుంచి తెచ్చిన వెంటనే మరిగించడం చాలా ముఖ్యం. పాలను ఇంటికి తీసుకువచ్చే ఆ సమయంలో బ్యాక్టీరియా చేరే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మరిగించడం వల్ల ఆ హానికర బ్యాక్టీరియా చనిపోతుంది. వేసవిలో రోజుకు రెండు సార్లు అనగా ఉదయం, సాయంత్రం మరిగించడం మంచిది. ఇలా చేస్తే పాలు త్వరగా విరగకుండా ఉంటాయి.
ఇక ఆ మరిగించిన పాలను పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాతనే ఫ్రిజ్లో పెట్టాలి. వేడి పాలను నేరుగా ఫ్రిజ్లో పెట్టడం వల్ల ఫ్రిజ్ ఉష్ణోగ్రత మారి ఇతర ఆహార పదార్థాలు కూడా పాడయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. పాలను ఫ్రిజ్ డోర్ దగ్గర ఉన్న స్టోరేజీల్లో కాకుండా లోపల కూల్గా ఉండే ప్రదేశంలో ఉంచాలి. ఎందుకంటే డోర్ తరచుగా తెరిచినప్పుడు ఉష్ణోగ్రత మార్పులు వచ్చి పాలు త్వరగా పాడవుతాయి.
పాలను మరిగించేటప్పుడు లేదా నిల్వ చేసేటప్పుడు ఎల్లప్పుడూ శుభ్రమైన పొడి పాత్రలనే వాడాలి. పాత్రలో తేమ లేదా పాత పాల అవశేషాలు ఉంటే కొత్త పాలు కూడా త్వరగా విరుగుతాయి. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ పాత్రలు వాడటం ఉత్తమం ఎందుకంటే వాటిని శుభ్రం చేయడం సులభం.
పాలు విరిగిపోయే అనుమానం ఉంటే మరిగించేటప్పుడు ఒక చిటికెడు వంట సోడా కలపవచ్చు. ఇది పాలలో ఆమ్లత్వాన్ని తగ్గించి పాలు ఎక్కువ సేపు తాజాగా ఉండేలా చేస్తుంది. అలా అని సోడా ఎక్కువ వేయకూడదు.. ఎందుకంటే రుచి మారవచ్చు.
పాలను ఫ్రిజ్ నుంచి అవసరం ఉన్నప్పుడల్లా తీసి మళ్లీ పెట్టడం మంచిది కాదు. ఇలా చేస్తే ఉష్ణోగ్రతలో హెచ్చుతగ్గులు వచ్చి బ్యాక్టీరియా పెరిగి పాలు త్వరగా పాడవుతాయి. కాబట్టి పాలను చిన్న చిన్న పాత్రల్లో నిల్వ చేసుకుని అవసరమైనంత మాత్రమే బయటకు తీయాలి. ఈ చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు పాటిస్తే వేసవిలో పాలు వృథా కాకుండా ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉంచుకోవచ్చు.