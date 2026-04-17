Summer Sale 2026:వేసవి వేడి పెరుగుతున్న సమయంలో ప్రజలకు మంచి ఉపశమనం కలిగించేలా Reliance Digital ‘చిల్ ఫెస్ట్’ అనే ప్రత్యేక సేల్ను ప్రారంభించింది. ఈ ఆఫర్ ద్వారా ఎయిర్ కండిషనర్లు, కూలర్లు, ఫ్రిజ్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు మరియు క్యాష్బ్యాక్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇంట్లో పాత అప్లయెన్స్ను మార్చాలనుకునే వారికి లేదా కొత్తగా కొనాలనుకునే వారికి ఇది మంచి అవకాశం.
ఈ సేల్లో ముఖ్యంగా బ్యాంక్ కార్డులతో కొనుగోలు చేస్తే రూ.20,000 వరకు తక్షణ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అదనంగా, స్టోర్లో అందించే ఫైనాన్స్ ఆప్షన్ల ద్వారా రూ.30,000 వరకు క్యాష్బ్యాక్ కూడా పొందవచ్చు.
ముఖ్యంగా వినియోగదారులను ఆకర్షించే ఆఫర్ ఏమిటంటే, కొన్ని ఎంపిక చేసిన ఎయిర్ కండిషనర్లను కేవలం రూ.1 డౌన్ పేమెంట్తో EMI పై కొనుగోలు చేసే అవకాశం.
ఈ ‘చిల్ ఫెస్ట్’లో విభిన్న రకాల ప్రోడక్ట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. 350 కంటే ఎక్కువ ఎయిర్ కండిషనర్ మోడల్స్, 200కు పైగా ఫ్రిజ్లు, 50కిపైగా కూలర్లు ఉన్నాయి. భారతీయ మరియు అంతర్జాతీయ బ్రాండ్స్ నుండి తాజా టెక్నాలజీతో వచ్చిన ప్రోడక్ట్స్ ఈ సేల్లో పొందవచ్చు.
డిస్కౌంట్లతో పాటు ఇతర ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి. ఫ్రీ డెలివరీ మరియు ఇన్స్టాలేషన్ సౌకర్యం అందిస్తారు, దీనివల్ల వినియోగదారులు అదనంగా రూ.1500 వరకు సేవ్ చేసుకోవచ్చు. కొన్ని ఆఫర్లలో ఫ్రీ యాక్సెసరీస్ కూడా ఇస్తారు. ఉదాహరణకు, AC స్టాండ్ ఉచితంగా లభిస్తుంది. ఇంకా చాలా ప్రోడక్ట్స్పై 5 సంవత్సరాల వరకు ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీ కూడా ఉంటుంది.
ఇంకా కొన్ని ప్రత్యేక గిఫ్ట్లు కూడా అందిస్తారు. ఈ గిఫ్ట్ల విలువ రూ.9,500 వరకు ఉండవచ్చు. ఇలా వివిధ రకాల ఆఫర్లతో ఈ సేల్ వినియోగదారులకు మంచి లాభాలను అందిస్తోంది.