Summer Heat Stroke: మీ శరీరంలో ఈ మార్పులు కన్పిస్తున్నాయా..?..పక్కా వడదెబ్బ తగిలినట్లే.!.

Summer Heat stroke effect: కొన్ని రోజులుగా ఎండలు దంచి కొడుతున్నాయి. పలు చోట్ల 40 డిగ్రీల కంటే ఎక్కువగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి.ఈ క్రమంలో వడదెబ్బతగిలే చాన్స్ లు ఉన్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
భానుడు కొన్ని రోజులుగా తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నారు. ఈసారి మార్చిలోనే చుక్కలు చూపిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హీట్ పీక్స్ కు చేరింది. దీంతో ప్రజలు వడదెబ్బ తగలకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలి నిపుణనులు సూచిస్తున్నారు. అసలు వడదెబ్బ ప్రభావం, శరీరంలో కలిగే మార్పులు ఏ విధంగా ఉంటాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ముఖ్యంగా వడ దెబ్బ తాకిందంటే.. శరీరంలోని టెంపరెచర్ ఒక్కసారిగా 104°F వరకు చేరుకుంటుంది. వాంతులు, వికారం, మూర్చతో పడిపోతారు. నాలుకు తడారి పోతుంది. శివరీంగ్ గురౌతారు. తల తిరగడంతో పాటు కాళ్లు చేతులకు తిమ్మిరి వస్తుంది. వెంటనే నీడలోకి వెళ్లి కూర్చొవాలి. కొంత మందిలో ముక్కు నుంచి రక్తం కూడా బైటకు వస్తుంది.
ఓంటి మీద ఉన్న బట్టలను తీసివేసి గాలి ఆడేలా చేయాలి. ఓఆర్ఎస్ ను తాగించాలి. కొబ్బరి బొండం, ఉప్పుు నీళ్లు, నిమ్మకాయ రసంను తాగించాలి. చల్లని ఐస్ తో శరీరంను తుడవాలి. ఆ తర్వాత వెంటనే దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించాలి. వైద్యుల సూచనల మేరకు జాగ్రత్తలు పాటించాలి.
పొరపాటున సమ్మర్ లో బైటకు వెళ్లాల్సి వస్తే స్కార్ఫ్ లు, గొడుగు, టోపీలను వేసుకొవాలి. ఎండల సమయంలో బైటకు వెళ్లక పోవడమే బెటర్. అంతే కాకుండా.. అతిగా జంక్ ఫుడ్ లు, ఫ్రైలు, చైనీస్ ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా.. 60 సంవత్సరాలు పైబడిన వృద్ధులు, చిన్నారులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
ఎండాకాలంలో బైటకు వెళ్లేటప్పుడు తప్పకుండా వాటర్ బాటిల్ పెట్టుకొవాలి. పుచ్చకాయలను తినాలి. కీరా దోసకాయలు, ముంజలు, కొబ్బరి బొండం నీళ్లను తాగాలి. ఓఆర్ఎస్ ను తరచుగా తాగుతు ఉండాలి. కాటన్ దుస్తులు వేసుకొవాలి. బైట నుంచి వచ్చాక తప్పకుండా స్నానం చేయాలి.
ముఖ్యంగా సమ్మర్ సీజన్ లో ఉదయం 12 నుంచి మధ్యాహ్నం 3 వరకు బైటకు వెళ్లకుండా ఉండటం ఉత్తమం. ఒక వేళ ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాల కోసం వెళ్లే వారు తప్పకుండా పైన సూచించిన జాగ్రత్తలు పాటించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. శరీరంలో కొంత మందికి సమ్మర్ లో లుజ్ మోషన్స్ తో కూడా బాధపడుతుంటారు. ఇలాంటి వారు తరచుగా మజ్జీగను తాగాలి. స్పైసీ ఫుడ్ లకు దూరంగా ఉండటం ఉత్తమం.