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ఆగస్టు 31న సూర్య-చంద్రుల అద్భుత కలయిక.. ఈ రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే, భారీ ధనలాభం!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 28, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 11:46 AM IST

Sun And Moon Conjunction: ఆగస్టు 31వ తేదీన సూర్య, చంద్ర గ్రహాల కలయిక జరుగుతుంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా చాలా వరకు నెరవేరుతాయి. దీంతో అనుకుంటున్న పనుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు..

Sun And Moon Conjunction Effect On Zodiac: ఈ నెల చివర్లో ఎంతో శక్తివంతమైన శుభయోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆగస్టు 31వ తేదీన చాలా శుభప్రదమైన యోగం ఏర్పడుతుంది. ఆరోజు ఉదయం 6 సమయంలో సూర్య, చంద్రగ్రహాల కలయిక జరగబోతోంది. ఈ సమయంలోనే శక్తివంతమైన యోగాలు ఏర్పడతాయి. ముఖ్యంగా ఈ కాలంలో నాలుగు రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.. 

Sun And Moon Conjunction Effect On Zodiac1/6

సూర్యుడి సంచారం..

వాస్తవానికి జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. సూర్యుడిని గ్రహాలకు రాజుగా చెప్పుకుంటారు. అయితే, ఆయనను గౌరవానికి, వృత్తికి అధిపతిగా భావిస్తారు. ఇక చంద్రుడిని మనస్సుకు, శాంతికి కారకుడిగా భావిస్తారు. ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక నాలుగు రాశుల వారికి సువర్ణ అవకాశాలను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి..  

Sun And Moon Conjunction2/6

వృషభ రాశి 

సూర్యచంద్రుల కలయికతో ఏర్పడే శివయోగం కారణంగా వృషభ రాశి వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఒత్తిడి పూర్తిగా తగ్గిపోయి.. పుష్కలంగా డబ్బులు లభించే అవకాశాలున్నాయి.. ఆస్తిపరంగా అద్భుతమైన లాభాలు చేకూరుతాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థాయికి వెళ్లే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబంలో మంచి రోజులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి..  

Sun And Moon Conjunction Zodiac3/6

వృశ్చిక రాశి

వృశ్చిక రాశి వారికి ఇబ్బందులన్నీ పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అప్పుల పరంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా సులభంగా దూరమై అనుకుంటున్న పనుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు. అలాగే ఈ సమయంలో మంచి రోజులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. ఆందోళన కూడా పూర్తిగా తొలగిపోయి.. మానసిక ఒత్తిడి నుంచి విముక్తు లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా చట్టపరమైన చిక్కులు కూడా తొలగిపోతాయి..  

Sun Moon Conjunction Astrology4/6

కుంభరాశి 

సూర్యచంద్రుల ప్రత్యేక కలయిక కారణంగా కుంభరాశి వారికి కూడా ఈ సమయంలో అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆస్తి సంబంధిత సమస్యలు పరిష్కారం కావడమే కాకుండా.. అన్నింటి పరంగా సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు. అలాగే డబ్బు పరంగా ఎలాంటి కోరతా ఉండదు. ముఖ్యంగా సీనియర్ల నుంచి భారీగా ఆదాయ వనరులు లభిస్తాయి.   

Sun Moon Conjunction5/6

కుంభరాశి 

కుంభ రాశి వారికి ఈ సమయంలో మంచి రోజులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. ముఖ్యంగా పెద్ద పెద్ద బాధ్యతల నుంచి ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకునే అవకాశాలు కలగడం విశేషం. సీనియర్ల నుంచి మంచి ప్రశంసలు కూడా లభించి అనుకున్న పనుల్లో విజయాలు సాధించగలుగుతారు.. అలాగే భారీ మొత్తంలో ఆదాయం సంపాదించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.. ముఖ్యంగా సరైన నిర్ణయాలతో జీవితాన్ని ముందుకు సాగిస్తారు.  

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TAGS:
Sun Moon Conjunction
Astrology
Sun Moon Effect
Sun Moon Zodiac
Sun Moon Latest News

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