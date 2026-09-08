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సింహరాశిలో సూర్య-కేతు కలయిక.. సెప్టెంబర్ 17 వరకు ఈ 4 రాశులకు ఊహించని అదృష్టం!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 08, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:15 AM IST

Sun Ketu Conjunction In Leo: సింహ రాశిలో సూర్యుడితో పాటు కేతువు గ్రహాల కలయిక కారణంగా ఈ కింది రాశులవారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు వస్తాయి. అంతేకాకుండా సెప్టెంబర్ 17 వరకు వస్తున్న సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి. అలాగే అనుకున్న పనుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు.  

Sun Ketu Conjunction In Leo Telugu: జ్యోతిషశాస్త్రంలో, సూర్యుడితో పాటు కేతువు గ్రహాలను శక్తివంతమైన గ్రహాలు పరిగణిస్తారు. ఇదిలా ఉంటే సూర్యుడుతో పాటు కేతువుల కలయిక జరగబోతోంది.. సూర్యుడిని ఆత్మ, తండ్రి, గౌరవంతో పాటు నాయకత్వానికి ప్రతీక కాగా.. కేతువు ఆధ్యాత్మికత, పరిశోధన, రహస్య జ్ఞానంతో పాటు ఆకస్మిక మార్పులుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు..

Sun Ketu Conjunction In Leo1/6

సెప్టెంబర్ 17 వరకు..

సూర్యుడు ప్రస్తుతం సింహరాశిలోని కేతువుతో కలిసి ఉన్నాడు. సూర్యుడు సెప్టెంబర్ 17 వరకు సింహరాశిలోనే సంచార దశలోని కొనసాగుతూ ఉంటాడని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.. ఆ తర్వాత కన్యారాశిలోకి వెళ్లిపోతాడు. ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ 17 వరకు ఈ సూర్య-కేతు సంయోగం కారణంగా ఏయే రాశులవారికి ఈ సమయం అత్యంత శుభప్రదంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..  

Sun Ketu Conjunction In Leo Telugu2/6

వృశ్చిక రాశి

వృశ్చిక రాశివారికి ఈ రెండు గ్రహాలు కార్య స్థానంలో ఉన్నాయి. దీని కారణంగా వీరి బలం రెట్టింపు అవుతుంది. అంతేకాకుండా నైపుణ్యాలు పెరుగుతాయి. అనుకున్న పనుల్లో విజయాలు కూడా సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా అద్బుతమైన పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా  ఈసమయంలో కొత్త బాధ్యతలు కూడా లభిస్తాయి.   

Sun Ketu Effect On Zodiac3/6

తులారాశి

తులారాశివారికి 11వ స్థానంలో సూర్య కేతువుల కలయిక జరిగింది. దీని కారణంగా వీరికి కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా  భారీ ఆర్థిక లాభాలు కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతాయి. అంతేకాకుండా సమాజంలో అద్భుతమైన విజయాలు కూడా సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇతరులతో పరిచయాలు కూడా సులభంగా ఏర్పడతాయి.   

Sun Ketu Transit 20264/6

మేషరాశి

మేష రాశివారికి 5వ స్థానంలో ఈ గ్రహాలు ఉండడం వల్ల ఆలోచనా శక్తి విపరీతంగా పెరురుగుతుంది. అలాగే వీరు అద్భుతమైన విజయాలు కూడా సాధించే ఛాన్స్‌లు కనిపిస్తున్నాయి. స్టాక్‌ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునేవారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అకస్మాత్తుగా అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. వీరికి ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది. 

Sun Ketu Conjunction September 20265/6

ధనుస్సు రాశి

ధనుస్సు రాశివారికి 9వ స్థానంలో సూర్యుడితో పాటు కేతువులు ఉండబోతున్నాయి. దీని కారణంగా విదేశీ వ్యవహారాల్లో అపారమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. దీర్ఘకాలికంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అంతేకాకుండా పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల బోలెడు లాభాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలికంగా ఉన్న పెండింగ్‌లో పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి. 

Sun Ketu Conjunction September6/6

గమనిక..

TAGS:
Sun Ketu Effect
Sun Ketu Zodiac
Sun Ketu Effect On Zodiac
Sun Ketu Conjunction

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