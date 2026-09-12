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Labha Drishti Rajyoga: సెప్టెంబర్ 15 నుంచి లాభదృష్టి రాజయోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 12, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 10:09 AM IST

Labha Drishti Rajyoga Effect: ఎంతో శక్తివంతమైన లాభదృష్టి రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా సెప్టెంబర్ 15వ తేదీ నుంచి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా మేలు జరగడమే కాకుండా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు చేకూరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కోరుకున్న కోరికలు కూడా చాలా వరకు నెరవేరుతాయి.

Labha Drishti Rajyoga Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సూర్యుడిని ఆత్మకు ప్రతినిధిగా భావిస్తూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా కుజుడిని బలంతో పాటు ధైర్యానికి సూచికగా చెప్పుకుంటారు. ఈ రెండు గ్రహాలు సెప్టెంబర్ 15న తెల్లవారుజామున ఒకదానికొకటి 60 డిగ్రీల కోణంలోకి రాబోతున్నాయి. దీని ఫలితంగానే ఈ సమయంలో లాభ దృష్టి రాజయోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. 
 

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లాభ దృష్టి రాజయోగం

లాభ దృష్టి రాజయోగం అత్యంత శక్తివంతమైన యోగాల్లో ఒకటిగా భావిస్తూ ఉంటారు. దీని కారణంగా నాలుగు రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది.. ముఖ్యంగా డబ్బు కోరత సులభంగా తీరిపోవడమే కాకుండా ఉద్యోగాలు వ్యాపారాలపరంగా విశేషమైన పురోగతి లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన అదృష్టంతో జీవితంలో ఊహించని స్థాయిలో ముందుకెళ్తారు. అయితే, ఈ సమయంలో అత్యధిక లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..  

Labha Drishti Rajyoga Effect2/6

మేష రాశి 

లాభదృష్టి రాజయోగం కారణంగా మేషరాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. సమాజంలో గౌరవంతో పాటు మర్యాదలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అలాగే డబ్బు పరంగా ఎలాంటి కొడతా ఉండదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఉద్యోగ పరంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. కొత్త ఆదాయ వనరులు లభించి.. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకెళ్తారు..  

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కర్కాటక రాశి 

కర్కాటక రాశి వారికి లాభదృష్టి రాజయోగం కారణంగా ఈ సమయం సువర్ణ అవకాశాలను అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాల్లో ఇబ్బందులు కూడా సులభంగా తొలగిపోతాయి. అలాగే కొత్త ప్రమోషన్స్ లభించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఉన్నత అధికారులతో అద్భుతమైన సంబంధాలు ఏర్పరచుకుంటారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. దీంతోపాటు గొప్ప వ్యక్తులతో పరిచయాలు కూడా సులభంగా ఏర్పడతాయి..  

Labha Drishti Rajyoga Effect4/6

సింహరాశి 

సింహ రాశి వారికి ఈ లాభదృష్టి రాజయోగం కారణంగా మంచి రోజులు రాబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా పెద్ద పెద్ద ఒప్పందాలు కూడా ఈ సమయంలో ఖరారు అవుతాయి. అలాగే ఉద్యోగాల్లో పదోన్నతులు లభించడమే కాకుండా వ్యాపారాలు చాలా వరకు మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.. ముఖ్యంగా జీవిత భాగస్వామి నుంచి అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందబోతున్నారు..  

Labha Drishti Rajyoga Zodiac5/6

వృశ్చిక రాశి 

వృశ్చిక రాశి వారికి సూర్య కుజ గ్రహాలు కలయిక కారణంగా గొప్ప ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో జీతం పెరగడమే కాకుండా ఆకస్మికంగా డబ్బులు పొందగలుగుతారు. అంతేకాకుండా వ్యాపారంలో అనుకున్న ప్రయోజనాలు సొంతం చేసుకుంటారు. అలాగే ఈ సమయంలో వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. ముఖ్యంగా సమాజంలో గౌరవం విపరీతంగా పెరుగుతుంది..  

Money Luck Zodiac Signs6/6

గమనిక..

TAGS:
Lucky Zodiac Signs
Astrology
Labha Drishti Rajyoga Effect
Lucky Zodiac Signs News
Labha Drishti Rajyoga Zodiac

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