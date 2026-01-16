Sun Mars And Venus Effect: మకరంలో తిష్ట వేసిన 3 ప్రధాన గ్రహాలు.. ఎన్నడూ పొందలేని డబ్బును పొందబోతున్న రాశులు ఇవే!

Sun Mars And Venus Transit In Capricorn: మకర రాశిలో సూర్యుడు, శుక్రుడు, కుజుడు గ్రహాలు కలయిక జరుగుతాయి. దీని కారణంగానే కొన్ని రాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ఆర్థికంగా చాలా వరకు కలిసి రాబోతోంది. అనుకుంటున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు.
Sun Mars And Venus Transit: గ్రహాలకు రారాజైన సూర్యుడు ఇప్పటికే మకర రాశిలో స్థిరపడ్డాడు.. అలాగే గ్రహాలకు అధిపతిగా వ్యవహరించే కుజుడు కూడా శుక్రవారం మకరంలోకి ప్రవేశించాడు. త్వరలోనే శుక్రుడు కూడా ఈ రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీని కారణంగా ఈ అన్ని గ్రహాల కలయిక జరుగుతుంది. శని పాలించే మకరంలో ఈ గ్రహాల కలయిక జరగడం విశేషం. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం ఊహించని స్థాయిలో ప్రకాశించబోతోంది. మకరంలో సూర్యుడు, కుజుడు, శుక్రుడు సంచారం చేయడంతో ఏ రాశుల వారికి ఎక్కువగా మేలు జరుగుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మేషరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు సూర్యుడు, కుజుడు, శుక్రుడు మకర రాశిలో సంచార దశలో ఉండడం చాలా శుభప్రదమైన జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. వీరికి ఆర్థిక పరిస్థితులు గణనీయంగా మెరుగుపడడమే కాకుండా.. కొత్త బాధ్యతలు అనేకంగా నేర్చుకోగలుగుతారు. అలాగే ఈ సమయంలో ఖర్చులు కూడా కాస్త పెరుగుతాయి కాబట్టి బడ్జెట్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. దీంతోపాటు వైవాహిక జీవితం కూడా చాలా మధురంగా ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా మకర రాశిలో సూర్యుడితో పాటు కుజుడు, శుక్ర గ్రహాల కలయిక చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది వీరికి శ్రేయస్సు విపరీతంగా పెరుగుతుంది వ్యాపారాల్లో విదేశీ ఒప్పందాలు కూడా పొందగలుగుతారు మీ జీవిత భాగస్వామితో కొనసాగుతున్న సమస్యలు క్రమంగా తొలగిపోయే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి ఆర్థిక పరిస్థితులు అద్భుతంగా మెరుగుపడతాయి.
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా కుజుడి ప్రభావం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా శుక్రుడి ప్రభావంతో ఈ రాశి వారు డబ్బు సంబంధిత సమస్యల నుంచి విముక్తి పొందబోతున్నారు. అలాగే అనేక రకాల ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. నిలిచిపోయిన పనులు తిరిగి ప్రారంభించే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఎన్నో దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో తొలగిపోతాయి.
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు జీవితంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. వీరికి పిల్లలనుంచి శుభవార్తలు కూడా కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూస్తున్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో మంచి జాబ్ ఆఫర్స్ పొంది.. కార్యాలయాల్లో సెటిల్ అవుతారు.. అలాగే ఎప్పటినుంచో విదేశాలకు వెళ్లాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి.
ఈ మూడు రాశుల కలయిక కారణంగా మరికొన్ని రాశుల వారికి కూడా గణనీయమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఆయా రాశుల వారికి కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా చాలా వరకు నెరవేరబోతున్నాయి. అనారోగ్య సమస్యలపరంగా కాస్త పరిష్కారం కూడా లభించబోతోంది. ముఖ్యంగా అనుకుంటున్న పనుల్లో విజయాలు కూడా సాధించగలుగుతారు.