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Sun Mercury Conjunction: సూర్య, బుధుల కలయికతో అద్భుత యోగం.. ఈ రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 16, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 10:47 AM IST

Sun Mercury Conjunction: బుధుడితోపాటు సూర్యుడు ఒకదానికొకటి జీరో డిగ్రీలకు కోణంలోకి రాబోతున్నాయి. ఇక ఆగస్టు 27వ తేదీ నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరే అవకాశాలున్నాయి.

Sun Mercury Conjunction Effect: బుధుడిని మేధస్సుతో పాటు వాదన, వాక్చాతుర్యం, వ్యాపారానికి అధిపతిగా భావిస్తూ ఉంటారు. సూర్యుడు ఆత్మ తండ్రి ఆరోగ్యానికి అధిపతిగా సూచిస్తూ ఉంటారు. ఇదిలా ఉంటే రెండు గ్రహాలు గురువారం ఆగస్టు 27వ తేదీ రాత్రి 10 గంటల సమయంలో జీరో డిగ్రీల కోణంలోకి రావడం వల్ల ఎంతో ప్రత్యేకమైన యోగం ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా ఇది అన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావం చూపబడుతుంది..
 

Sun Mercury Conjunction Effect1/6

దృష్టి యోగం

ముఖ్యంగా ఈ దృష్టి యోగం నాలుగు రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఆగస్టు 27 నుంచి రాశుల వారికి అంతా శుభమే జరుగుతుంది. ఊహించని ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. అనుకుంటున్న పనులను సక్రమంగా సాగి.. అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.. కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా చాలావరకు నెరవేరుతాయి..  

Sun Mercury Conjunction 2/6

వృషభ రాశి 

వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయం అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. అంతేకాకుండా వ్యాపారాల్లో మంచి పెరుగుదల కూడా లభిస్తుంది. చాలా కాలంగా ఉన్న డబ్బు సమస్యలు కూడా సులభంగా తొలగిపోతాయి. ముఖ్యంగా ఆదాయం విపరీతంగా పెరిగి అనుకుంటున్న పనుల్లో సులభంగా విజయాల సాధిస్తారు. అలాగే దీర్ఘకాలిక సమస్యలు తొలగిపోతాయి.

Budhaditya Yogam Effect3/6

మిథున రాశి 

బుధ, సూర్య గ్రహాల కలయిక కారణంగా మిథున రాశి వారికి ఈ సమయం అత్యంత అనుకూలంగా ఉండబోతోంది. సంపాదన పెరగడమే కాకుండా డబ్బు సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ఆదాయం కూడా అంచలంచలుగా పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో గొప్ప అభివృద్ధి లభించడమే కాకుండా కొత్త సమస్యలు తలెత్తకుండా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా కుటుంబ సమస్యలు కూడా ఎంతో సులభంగా పరిష్కారం అవుతాయి..  

Sun Mercury Zodiac4/6

సింహరాశి 

సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు సూర్య బుధ గ్రహాల కలయిక కారణంగా ఈ సమయం అత్యంత లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి గొప్ప ఆదాయ వనరుల పెంచడమే కాకుండా పనుల్లో అభివృద్ధి కూడా లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఎప్పటినుంచో కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం చాలావరకు మెరుగు పడుతుంది.   

Surya Budha Kalayika Zodiac5/6

సింహరాశి 

వ్యాపారాలు చేయాలనుకుంటున్న సింహ రాశి వారికి ఈ సమయం గొప్ప గొప్ప అవకాశాలను తీసుకువస్తుంది. ప్రేమ జీవితంలో అద్భుతమైన పురోగతి లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులకు ఈ సమయం మంచి మంచి లాభాలను కూడా అందిస్తుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కూడా కనిపించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతోపాటు పనుల్లో కొత్త కొత్త ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.

Surya Budha Kalayika6/6

గమనిక..

TAGS:
Sun Mercury
Sun Mercury Effect
Horoscope News
Budhaditya Yogam Effect
Sun Mercury Zodiac

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