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Sun-moon Conjunction: జూన్ 17న సూర్య, చంద్రుల కలయిక.. ఆ 4 రాశుల వారికి కష్టాల కాలం మొదలైనట్టేనా?

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 05, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 09:37 AM IST

Sun-Moon Conjunction on June 17: జూన్ 17వ తేదీన ఉదయం 10 గంటల సమయంలో సూర్య, చంద్ర గ్రహాల కలయిక కారణంగా ఓ కీడు యోగం ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా నాలుగు రాశులు చాలా వరకు ప్రభావితం అవుతాయి. ఈ సమయంలో ఆయా రాశుల వారికి అనేక సమస్యలు తలెత్తవచ్చు..

Sun-Moon Conjunction on June 17 Effect : జూన్ 17 జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈరోజున సూర్య,చంద్ర గ్రహాల ప్రభావంతో ఎంతో శక్తివంతమైన రాజయోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో నాలుగు రాశుల వారికి దిమ్మతిరిగే ధన లాభాలు కలుగుతాయి.. అలాగే మరికొన్ని రాశుల వారికి తీవ్ర సమస్యలు కూడా తలెత్తే అవకాశాలున్నాయి.
 

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సూర్య, చంద్ర గ్రహాల వ్యాప్తిపాత యోగం

జూన్ 17 బుధవారం ఉదయం 10 గంటల సమయంలో సూర్య, చంద్ర గ్రహాల వ్యాప్తిపాత యోగం ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా నాలుగు రాశుల వారికి లాభాలు కలిగినప్పటికీ.. నష్టాలు చవిచూసే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ రాశుల వారు తప్పకుండా కొన్ని రకాల సవాళ్లు ఎదుర్కొంటారు. అయితే ఈ సమయంలో ఏ నాలుగు రాశులు జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

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మేష రాశి 

సూర్య, చంద్ర గ్రహాల కలయిక కారణంగా మేషరాశి వారికి మనస్సుపై ప్రతికూల ప్రభావం పడే అవకాశాలున్నాయి. వీరికి ప్రియమైన వారితో వివాదాలు కూడా తలెత్తవచ్చు. అంతేకాకుండా మాటల్లో తప్పకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. కష్టపడి పని చేసేటప్పుడు వసంతృప్తికి గురికాకుండా ఉండడం మంచిది. ఆర్థిక విషయాలకు సంబంధించిన నిర్ణయాలను జాప్యం కూడా జరుగుతుంది..  

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కన్యారాశి 

సూర్య, చంద్ర గ్రహాల కలయిక కారణంగా కన్య రాశి వారికి కూడా అనేక రకాల సవాళ్లు ఎదురవొచ్చు. ముఖ్యంగా తొందరగా పార్టీ నిర్ణయాలు ప్రమాదానికి దారి తీసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. మీ కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం మంచిది. డబ్బు అప్పుగా ఇచ్చేటప్పుడు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించి.. ఇలాంటి పనులు చేస్తే మంచిది. ఒత్తిడి కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది..

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తులారాశి 

తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా సూర్య,చంద్ర గ్రహాల కలయిక జీవితంలో ప్రతికూలమైన మార్పులను తీసుకురాబోతోంది. ముఖ్యంగా దీనివల్ల గౌరవం విపరీతంగా తగ్గుతుంది. అంతేకాకుండా వివాదాలకు పెంచి పెద్ద చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా ఊహించని స్థాయిలో తలెత్తవచ్చు. మీ మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకొని ముందుకెళ్లడం మంచిది..

Sun Moon Effect Vyatipata Yog 2026 Effect Zodiac5/6

మకర రాశి 

మకర రాశి వారికి కూడా ఈ సమయంలో ఎన్నో రకాల సమస్యలు తలెత్తుతాయి.  నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యంలో ప్రతికూలంగా ఉండవచ్చు. మీ కష్టానికి తగిన పూర్తి ప్రతిఫలాలు కూడా లభించకపోవచ్చు. అంతేకాకుండా బాగోద్వేగాలను నియంత్రించుకుంటే అంతా మంచి జరుగుతుంది. అలాగే మానసిక ఒత్తిడి కూడా పెరుగుతుంది. తోటి ఉద్యోగుల సలహాలతో సమస్యలు తగ్గించుకోవచ్చు..  

Astrology Updates Telugu6/6

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TAGS:
June 17 Astrology
Vyatipata Yog
Astrology News
Sun Moon Conjunction

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