/సూర్య, చంద్రుల అరుదైన కలయిక.. ఈ 4 రాశుల వారికి లక్ష్మీ కటాక్షం, భారీ ధనలాభం!

Sun-Moon Transit Effect: సూర్యుడు, చంద్రుల శక్తివంతమైన పరివర్తన రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి. మరికొన్ని రాశులవారికి ఈ సమయం అంతగా బాగుండదు..
Sun-Moon Transit Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత అరుదైన గ్రహాలు సంచారం చేయడం వల్ల అన్ని రాశులవారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా నవగ్రహాలకు అధిపతిగా వ్యవహరించే సూర్యుడు, చంద్రుడు ఒకరి స్థానాల్లోకి మరొకరు ప్రవేశించడం కూడా చాలా అరుదుగా భావిస్తారు. అయితే, ఇలాంటి సమయాల్లో అత్యంత శక్తివంతమైన యోగాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా జూలై 16వ తేదీ రాత్రి జరిగిన ఈ గ్రహాల మార్పు మానవ జీవితాలపై ఊహించని శుభప్రభావాన్ని చూపుతాయి.
ఈ సూర్య, చంద్ర గ్రహాల ప్రభావంతో అరుదైన పరివర్తన రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా మొత్తం అన్ని రాశులవారిపై అద్భుతమైన ప్రభావం పడుతుంది.. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. కర్కాటక రాశికి అధిపతి చంద్రుడు కాగా.. సింహ రాశికి అధిపతి సాక్షాత్తు సూర్యభగవానుడు.. జూలై 16వ తేదీ రాత్రి 11 గంటల 44 నిమిషాలకు సూర్య దేవుడు కర్కాటక రాశిలోకి సంచారం చేశాడు. అదేవిధంగా, అదే రోజు సాయంత్రం 7 గంటలకు చంద్రుడు సింహ రాశిలోకి సంచారం చేశాడు.
ఇలా ఒకరి ఇంటికి మరొకరు అతిథులుగా వెళ్లడం వల్లే జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఎంతో ప్రత్యేకత కలిగిన పరివర్తన రాజయోగం ఏర్పడింది. సూర్యుడు సమాజంలో గౌరవం, ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వ లక్షణాలతో పాటు జీవితంలో విజయానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. మరోవైపు.. చంద్రుడు మనుషుల మనస్సు, భావోద్వేగాలు, మానసిక ఆలోచనలను నియంత్రిస్తాడు. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది.
పరివర్తన రాజయోగం ప్రభావంతో ఈ నాలుగు రాశుల వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి. లక్ష్మీదేవి కటాక్షం వల్ల వీరికి భారీ ధన లాభాలు కలుగుతాయి. దీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బులు, సులభంగా తిరిగి చేతికి అందుతాయి. అలాగే ఉద్యోగ క్షేత్రంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరగడంతో పాటు, ఉన్నతాధికారుల నుంచి అద్భుతమై ప్రశంసలు కూడా లభిస్తాయి.
అంతేకాకుండా ఈ నాలుగు రాశులవారికి అనుకున్న పనులు కూడా సులభంగా జరుగుతాయి. అలాగే ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రత్యేకమైన ప్రశంసలు కూడా లభిస్తాయి. ప్రోత్సాహకాలు కూడా లభించి.. అన్ని పనుల్లో అద్భుతంగా రాణించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపారాలు చేస్తున్నవారికి ఈ సమయంలో భారీ లాభాలు చేకూరుతాయి.
ఈ నాలుగు రాశులవారికి జూలై 18వ తేదీ రాత్రి 11 గంటల 58 నిమిషాల వరకు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అవసరమైన ఖర్చులు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అనవసరమైన వివాదాల్లో చిక్కుకోకపోవడం చాలా మంచిదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ సమయంలో మానసిక ప్రశాంతత కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతుంది.