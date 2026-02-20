Sun Rahu Conjuction: 18 యేళ్ల తర్వాత రాహు-సూర్య సంయోగంతో ఈ 4 రాశుల వారు కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారు..

Sun Rahu Conjuction: 18 యేళ్ల తర్వాత రాహు-సూర్య సంయోగం జరగబోతుంది.సూర్యుడు ప్రతి నెల తన రాశిని మార్చుకుంటాడు. ప్రస్తుతం రవి కుంభ రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. అదే సమయంలో రాహువు కూడా అదే సమయంలో ఈ రాశిలోకి సంచరించబోతున్నాడు. రాహువు ఛాయ గ్రహంగా పరిగణించబడుతుంది.
Ravi Rahu Yuti 2026: వేద జ్యోతిష్య శాస్త్ర ప్రకారం.. రాహువు ఇతర గ్రహాల మాదిరిగా అపసవ్య దిశలో ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు. రాహువుతో పాటు కేతువు కూడా అపసవ్య దిశలో సంచరిస్తున్నాడు. మరోవైపు రాహువు 18 నెలలు ఒకే రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం, రాహువు శనిదేవుడు కుంభ రాశిలో ప్రయాణిస్తున్నాడు. దీని కారణంగా, కుంభరాశిలో సూర్యుడు, రాహువు సంయోగం ఏర్పడింది.
రవి, రాహు గ్రహాల కలయిక జ్యోతిష్య శాస్త్ర ప్రకారం అంత మంచిది కాదు. అయినప్పటికీ ఈ రాహు-సూర్య కలయిక వల్ల కొన్ని రాశులకు అదృష్టం వరించబోతుంది. అంతే కాకుండా, ఈ రాహు-సూర్య కలయిక మార్చి వరకు ఉంటుంది కాబట్టి, వచ్చే నెలలో ఏ రాశి వారికి శుభాశుభా ఫలితాలను అదుకోబోతున్నారో చూద్దాం..
కుంభ రాశి.. కుంభరాశి మొదటి ఇంట్లో రాహువు, సూర్యుడు కలయికతో కుంభ రాశి వారికి మంచి ఆర్థిక ప్రయోజనాలు లభించబోతున్నాయి. ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి కలగబోతుంది. వ్యాపారంలో ఊహించని లాభాలు ఉంటాయి.వ్యాపారవేత్తలకు మంచి లాభాలను తెచ్చే కొత్త ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. డబ్బు సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఆరోగ్య సమస్యలు కొలిక్కివస్తాయి. శారీరక ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. వివాహాం కాని వారికి మంచి వరుడు లభిస్తాడు.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి 9వ ఇంట్లో రాహువు, సూర్య గ్రహాల సంగమంతో కర్కాటక రాశి వారికి మంచి ఆర్థిక లాభాలను అందుకుంటారు. ఖర్చులు అదుపులోకి ఉంటాయి. అప్పులు తీరుస్తారు. కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి ఇది మంచి తరుణం. మీరు పెట్టుబడి పెడితే, మీకు మంచి లాభాలు కలుగుతాయి. మానసిక ఆందోళన నుండి మీకు ఉపశమనం లభిస్తుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేస్తారు.
మేష రాశి.. మేష రాశి 11వ ఇంట్లో రాహువు, సూర్యుడు కలిసి ఉండటం వల్ల వీరి ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే బాగా ఉంటుంది. ఖర్చులు తగ్గుతాయి. పాత పెట్టుబడుల నుండి మీకు మంచి లాభాలు ఆర్జిస్తారు. పనిచేసే వారికి మంచి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి.కొత్త ఒప్పందాలతో లాభాలు కలుగుతాయి. పనిలో సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఆరోగ్యం బాగా ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి.. ధనుస్సు రాశి 3వ ఇంట్లో రాహువు, సూర్యుని కలయిక మంచి చేయబోతుంది. దీని కారణంగా, ధనుస్సు రాశి వారి ఇంట్లో ధనలక్ష్మీ అనుగ్రహంతో ఎలాంటి లోటు ఉండదు. ఈ రాశుల ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. మీరు చాలా డబ్బు ఆదా చేయగలుగుతారు. పాత పెట్టుబడుల నుండి మీకు మంచి లాభాలను ఆర్జిస్తారు. సమాజంలో మీ ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. కొత్త వ్యక్తులతో మీకు స్నేహం లభిస్తుంది. ఈ దోస్తి వల్ల మీకు మంచి ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కలగబోగున్నాయి. ఈ కాలంలో మీ సహోదరుల నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.
