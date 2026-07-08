Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /పునర్వసు నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు.. ఈ 6 రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు, ఆత్మవిశ్వాసం!

పునర్వసు నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు.. ఈ 6 రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు, ఆత్మవిశ్వాసం!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 08, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:52 AM IST

Sun Transit 2026 Effect: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల రాజుగా పిలవబడే సూర్య భగవానుడు జూలై 6న పునర్వసు నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించాడు. జూలై 20 వరకు సూర్యుడు ఇదే నక్షత్రంలో కొనసాగనున్నాడు. గురుడి నక్షత్రమైన పునర్వసులో సూర్యుడి ఈ సంచారం కారణంగా మొత్తం 6 రాశుల వారిపై ఊహించని సానుకూల ప్రభావం పడబోతోంది.

Sun Transit 2026 Effect Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్య భగవానుడికి అత్యంత ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. సూర్యుడిని గ్రహాల రాజుగా, ఆత్మవిశ్వాసానికి, కీర్తి ప్రతిష్టలతో పాటు అధికారానికి ప్రతీకగా భావిస్తూ ఉంటారు.. ఇదిలా ఉంటే సూర్యగ్రహం జూలై 6వ తేదిన గురుగు గ్రహానికి సంబంధించిన పునర్వసు నక్షత్రంలోకి సంచారం చేసింది.. జూలై 20వ తేది వరకు సూర్యుడు అదే నక్షత్రంలో కొనసాగుతాడు. దీని కారణంగా మొత్తం 6 రాశులవారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
 

Sun Transit 20261/6

ఊహించని స్థాయిలో గౌరవం..

జూలై 20వ తేది వరకు 5 రాశులవారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా వీరికి సంపాదన లభించడమే కాకుండా సమాజంలో ఊహించని స్థాయిలో గౌరవం కూడా లభిస్తుంది. సూర్యుడి అనుగ్రహం వల్ల సమాజంలో గౌరవం కూడా లభిస్తుంది. వీరికి బ్యాంక్‌ బ్యాలెన్స్‌ కూడా భారీగా పెరుగుతుంది. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Sun Dev2/6

మీన రాశి (Pisces)

జూలై 20వ తేది వరకు మీన రాశివారికి ఈ సమయం ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వీరికి  ఆత్మవిశ్వాసం, ధైర్యం పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా దీర్ఘకాలికంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అలాగే వీరు ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు స్థిరపడతారు. దీంతో పాటు జీవితంలో సానుకూల మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. కెరీర్‌ పరంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. 

Sun Transit Effect3/6

మేష రాశి (Aries)

పునర్వసు నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు సంచారం చేయడం వల్ల మేష రాశివారికి ఈ సమయం అత్యంత సానుకూలంగా ఉండబోతోంది. అంతేకాకుండా వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం కూడా రెట్టింపు అవుతుది. ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడతాయి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునేవారికి ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది.

Sun Transit Zodiac4/6

వృషభ రాశి (Taurus)

సూర్యుడి ప్రభావంతో వృషభ రాశివారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అనుకోని వ్యక్తుల నుంచి ఆకస్మిక ధన లాభాలు కూడా పొందుతారు. దీంతో పాటు దీర్ఘకాలికంగా వేధిస్తున్న సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. అలాగే ఉద్యోగాలు చేసేవారికి భారీ ప్రమోషన్స్‌ కూడా లభిస్తాయి. పెద్ద పెద్ద ప్రమాదాల నుంచి బయపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.  

Sun Transit In Punarvasu Nakshatra5/6

సింహ రాశి (Leo)

సూర్యుడి నక్షత్ర మార్పు వల్ల సింహ రాశి వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతయ్యే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. కెరీర్‌లో ఊహించని పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. తండ్రితో ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోయి సంబంధాలు బలపడతాయి..

Surya Gochar 20266/6

గమనిక

(గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య అంచనాలతో పాటు నమ్మకాల ఆధారంగా చేసుకుని రాసింది మాత్రమే.. దీనికి ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. అలాగే దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్‌ పరిగణించదు.)  

TAGS:
Sun Transit 2026
Sun Dev
Sun Transit Effect
Sun Transit Zodiac

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఈ 5 రాశుల వారికి ఊహించని ధనలాభం.. బుధుడి సంచారంతో అదృష్టమే అదృష్టం!
Mercury Transit 202641 min ago
2
Jagtial1 hr ago
3
indian railways recruitment 20261 hr ago
4
Bihar Kanya Utthan Yojana1 hr ago
5
Khamenei last rites1 hr ago