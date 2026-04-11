Sun Transit 2026: సూర్యుడి రాజయోగం.. ఏప్రిల్ 14 తర్వాత ఈ రాశుల వారు కుబేరులు కాబోతున్నారు!

Sun Transit 2026 Effect On Zodiac Signs: ఏప్రిల్ 14వ తేదీన సూర్యుడు సంచారం చేయబోతున్నాడు.. దీనికి కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ముందుగానే ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి రాబోతున్నట్లు జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

Sun Transit 2026 Effect On Zodiac Signs Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాలకు రాజుగా పిలువబడే సూర్య భగవానుడు ఏప్రిల్ 14వ తేదీన తన స్థానాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. ఈ మార్పును సౌర నూతన సంవత్సరంగా భావిస్తారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. సూర్యుడు మీనరాశి నుంచి మేషరాశి లోకి ప్రవేశించడానికి మేష సంక్రాంతిగా కూడా పిలుస్తారు. అందుకే ఈ సమయానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. 
 
మేష సంక్రాంతి వేల కొన్ని రాశుల చాలా వరకు ప్రభావితం అవుతాయట. అంతేకాకుండా జీవితాల్లో పెను మార్పులు కూడా సంభవించే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే అదృష్టం కూడా విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.. కాబట్టి ఈ సమయంలో కొన్ని  రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాల కలుగుతాయి.

సూర్యుడు మేష రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల సొంత రాశి వారికి రాజయోగం పట్టబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు అనుకున్న పదవులు కూడా దక్కే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. నాయకత్వ లక్షణాలతో మేషరాశి వారు జీవితంలో ముందుకు సాగుతారు.  

మిధున రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు సూర్యుడి ప్రభావంతో ఈ కాలం అత్యంత అనుకూలంగా ఉండబోతున్నది. ముఖ్యంగా వీరికి పెండింగ్లో ఉన్న ప్రతి పని ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కూడా వెతుక్కుంటూ ముందుకు సాగుతారు. వ్యాపారాల్లో భారీ లాభాలు ఆర్జించడమే కాకుండా కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.  

కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు వృత్తిపరంగా ఈ సమయంలో తిరుగుండదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించడమే కాకుండా అధికారుల నుంచి మంచి ప్రశంసలు కూడా పొందగలుగుతారు. విదేశీ ప్రయాణాలు చేసే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. నిరుద్యోగ యువతకు మంచి సంస్థల్లో జాబులు లభించబోతున్నా.  

సింహ రాశి వారికి సూర్యుడు అధిపతి కావడంతో వీరికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. నిజంగా ధైర్యంతో పాటు ఆత్మవిశ్వాసం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. కోర్టు కేసుల నుంచి ఎంతో సులభంగా ఉపశమనం కూడా లభించబోతోంది. అలాగే తండ్రి వైపు ఉన్న ఆస్తులు కూడా తిరిగి పొందుతారు. దీంతోపాటు సంపాదన పొందగలుగుతారు.

