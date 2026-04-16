Sun Transit 2026: మేష రాశిలోకి సూర్యుడు.. ఈ రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్ స్టార్ట్ అయినట్టే!

Sun Transit in Aries Telugu News: ఏప్రిల్ 14వ తేదిన మేష రాశిలోకి సూర్యుడు ప్రవేశించడం వల్ల ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. సూర్యుడి అనుగ్రహం వల్ల అదృష్టం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. 

Sun Transit in Aries Telugu News: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అన్ని గ్రహాల కంటే ఎక్కువగా సూర్యుడికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ గ్రహాన్ని చాలా శక్తివంతమైన గ్రహంగా కూడా పిలుస్తారు. ఏప్రిల్ 14వ తేదిన సూర్యుడు మీన రాశిలో నుంచి తన ఉచ్చ రాశిగా పరిగణించే మేష రాశిలోకి ప్రవేశించింది.. దీనినే జ్యోతిష్య పరిభాషలో మేష సంక్రాంతిగా పిలుస్తారు. అయితే, దీని ప్రభావంతో మొత్తం 12 రాశులవారిపై పడుతుంది.
 
మేష సంక్రాంతి కారణంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులవారికి ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా మూడు రాశులవారికి అద్భుతమైన కెరీర్‌ ఉండబోతోంది. అలాగే ఎన్నో రకాల సమస్యలు తొలగిపోయే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారిపై సూర్యుడి ప్రభావం పడుతుందో? అత్యధిక లాభాలు పొందే రాశులేవో? వారికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.  

మేష సంక్రాంతి ప్రభావంతో ఈ సొంతం రాశివారికి కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. వీరికి ఈ సమయం నుంచి గోల్డెన్‌ డేస్ ప్రారంభమవుతాయి. అంతేకాకుండా మీలో ఆత్మవిశ్వాసం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న ప్రతి పని సులభంగా నెరవేరుతాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగస్తులకు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ప్రమోషన్స్‌ కూడా లభిస్తాయి. వ్యాపారస్తులకు కొత్త కొత్త ఒప్పందాలు కూడా కుదురుతాయి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా చాలా నిలకడగా ఉంటుంది.   

సూర్యుడి గోచారంతో మిథున రాశివారికి చాలా రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరికి అద్భుతమైన ఆదాయ మార్గాలు రావడం కూడా ప్రారంభమవుతాయి. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడులు నుంచి ఈ సమయంలో భారీ మొత్తంలో లాభాలు కూడా పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఆకస్మిక ధనలాభాలు కూడా కలుగుతాయి. రాజకీయాల్లో ఉన్నవారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడిపే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. శుభకార్యాల్లో పాల్గొనే అవకాశం కూడా లభిస్తోంది.

సింహ రాశివారికి సూర్యుడు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు. అయితే, దీని కారణంగా వీరికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునేవారి కోరికలు కూడా ఎంతో సులభంగా నెరవేరే ఛాన్స్‌లు కూడా ఉన్నాయి. దీంతో పాటు ఉద్యోగులకు ఈ సమయం చాలా సరైనదిగా ఉంటుంది.  

సూర్యుడి ప్రభావంతో అదృష్టం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా తక్కువ శ్రమంలో ఈ సమయంలో ఎక్కువ ఫలితాలు కూడా పొందే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో పాటు అదృష్టం మీకు సహకరించడం వల్ల జీవితంలో ఎన్నడూ పొందలేని డబ్బులు కూడా పొందే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది. వీరు తప్పకుండా తీర్థయాత్రలు చేసే అవకాశం ఉంది.

