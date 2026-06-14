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Sun Transit 2026: మిథున రాశిలోకి సూర్యుడి ప్రవేశం.. జూన్ 15 నుంచి ఆ 4 రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 14, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:42 AM IST

Sun Transit In Gemini Effect On Zodiac: జూన్ 15వ తేదీన సూర్యుని సంచారం జరుగుతుంది. దీని కారణంగా ఈ క్రింది నాలుగు రాశుల వారికి గణనీయమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా ఎంతో మేలు జరగడమే కాకుండా కోరుకున్న కోరికలు సులభంగా నెరవేరుతాయి. అనుకున్న పనుల్లో విజయాలు సాధించగలుగుతారు..

Sun Transit In Gemini Effect On Zodiac Telugu: గ్రహాలకు అధిపతి అయిన సూర్యుడు జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యున్నత స్థానాన్ని కలిగి ఉంటాడు అందుకే ఈ గ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది.. సూర్యుడు రాశి సంచారం చేయడం కారణంగా మొత్తం మానవ జీవితాలన్నీ ప్రభావితమవుతాయి. అంతేకాకుండా ఊహించని మార్పులు సంభవిస్తాయి. ఇదిలా ఉంటే జూన్ 15వ తేదీ సూర్యుడు సంచారం చేయబోతున్నాడు. ఇప్పుడున్న రాశిని వదిలిపెట్టి మిధున రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు.. దీని కారణంగా మొత్తం 12 రాశుల ప్రభావితం అవుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. 

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నాలుగు రాశుల వారికి లాభాలే లాభాలు..

ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో నాలుగు రాశుల వారికి వారం కంటే ఎక్కువ అని భావించవచ్చు. వీరు ఈ సమయంలో తప్పకుండా ధన లాభాలు సొంతం చేసుకోవడమే కాకుండా.. కోరుకున్న కోరికలు కూడా నెరవేర్చుకోగలుగుతారు.. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు బాగుంటుంది.  

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మేష రాశి

సూర్యుడి శక్తివంతమైన ప్రభావంతో మేష రాశి వారికి ఈ సమయంలో మరింత ధైర్యం పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఎలాంటి పనులైనా సులభంగా చేయగలుగుతారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలు చేసేవారు ఆఫీసుల్లో అనుకోని ప్రయోజనాలు కూడా పొందగలుగుతారు. నాయకత్వం నైపుణ్యాలు కలిగిన వ్యక్తులకు ప్రశంసలు కూడా లభిస్తాయి.. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకుంటే ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. అలాగే కుటుంబంలో సంతోషంతో పాటు శాంతి వాతావరణం కూడా నెలకొంటుంది.

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మిథున రాశి 

సూర్యుడు సంచార ప్రభావంతో ఏర్పడే అదృష్టం మిధున రాశి వారికి కూడా లభించబోతోంది. ఈ సమయంలో ఊహించని ప్రయోజనాలు పొందడమే.. కాకుండా ఆత్మవిశ్వాసం విపరీతంగా పెంచుకోగలుగుతారు. అలాగే సామాజిక హోదా కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు లభించి పెద్ద బాధ్యతలు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది.   

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సింహరాశి 

సింహ రాశి వారికి సూర్యుడు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు. కాబట్టి ఈ సమయంలో వీరికి గణనీయమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా అకస్మాత్తుగా ఆర్థిక లాభాలు కలగడమే కాకుండా.. ఏదైనా పాత పెట్టుబడి ఉంటే దాని నుంచి డబ్బులు కూడా పొందుతారు.. నిలిచిపోయిన పనులు కూడా తిరిగి ప్రారంభించే అవకాశాలున్నాయి.

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కుంభరాశి

కుంభరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయంలో విలాసాలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అంతేకాకుండా విద్య లేదా వృత్తికి సంబంధించిన విషయాల్లో కూడా సానుకూలమైన ఫలితాలు లభిస్తాయి. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకుంటున్న వారి కోరికలు కూడా చాలావరకు నెరవేరుతాయి. ప్రేమ సంబంధాలు మరింత బలపడడమే కాకుండా ..ఒంటరిగా ఉన్న వారికి ఒక మంచి భాగస్వామి కూడా లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతోపాటు దీర్ఘకాలిక సమస్యలు త్వరగా పరిష్కారం అవుతాయి.

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గమనిక..

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TAGS:
Sun Transit
Sun Transit Effect
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Sun Transit In Gemini 2026

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