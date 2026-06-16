/Sun Transit 2026: మిథున రాశిలోకి సూర్యుడి ప్రవేశం.. జూన్ 15 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ధన యోగం..

Sun Transit Effect On Zodiac Signs: జూన్ 15వ తేదిన సూర్యుడు సంచారం చేశాడు. అయితే, దీని కారణంగా అన్ని రాశులవారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.
Sun Transit Effect 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. గ్రహాలకు అధిపతిగా భావించే సూర్యుడికి చాలా ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది. ఈ గ్రహాన్ని అన్ని గ్రహాలకు రాజుగా కూడా భావిస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్ర నియమాల ప్రకారం.. సూర్యుడు ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశికి సంచానం చేసినప్పుడల్లా దాదాపు 12 రాశులు తప్పకుండా ప్రభావితమవుతాయి. ఇదిలా ఉంటే జూన్ 15వ తేదిన సూర్యుడు మిథునంలోకి ప్రవేశించాడు..
జూన్ 15వ తేదిన సూర్యుడు మిథున రాశిలోకి సంచారం చేయడం చాలా శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులవారికి జీవితంలో అనేక సమస్యల నుంచి పరిష్కారం లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా జీవితంలో అనేక ప్రధాన మార్పులు సంభవించే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఫలితంగా ఈ 5 రాశులవారికి జీవితంలో అదృష్టం రెట్టింపు అవుతుంది.
సూర్యుడి ప్రభావంతో మిథున రాశివారికి జీవితంలో అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. దీని ఫలితంగా వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. అలాగే అధికారుల పూర్తి సపోర్ట్ లభించి.. జీవితంలో ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా వ్యాపారాలతో పాటు ఉద్యోగాల పరంగా కూడా అద్బుతమైన పురోగతి కూడా లభించే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. అలాగే గౌరవం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది.
సూర్య గ్రహం సంచారంతో సింహ రాశివారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఈ రాశికి సూర్యుడే అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు.. అయితే, ఈ సమయంలో కొత్త కొత్త ఆదాయ మార్గాలు లభించడమే కాకుండా.. స్నేహితుల నుంచి మంచి సపోర్ట్ లభించి విశేషమైన పనుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు. వృత్తిపరంగా కూడా భారీ మొత్తంలో ధన లాభాలు కలుగుతాయి.
సూర్యుడి శక్తివంతమైన ప్రభావంతో కన్యారాశి వారికి కూడా అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా వీరికి పనుల్లో ఊహించని గుర్తింపు లభిస్తుంది. అలాగే కొత్త కొత్త బాధ్యతలు కూడా లభిస్తాయి. ఆఫీసుల్లో పనులు చేస్తున్నవారికి కూడా అద్భుతమైన శుభవార్తలు కలుగుతాయి. అలాగే వీరికి హోదా కూడా పెరుగుతుంది. ఆర్థిక సమస్యలతో బాధపడేవారికి అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి.
ఈ సూర్య సంచారం కారణంగా తులారాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా అనేక రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే వీరికి అదృష్టం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. వృత్తి జీవితంలో గొప్ప గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. ముఖ్యంగా విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకునేవారికి ఈ సమయంలో విశేషమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధపడేవారికి విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి.
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