Sun Transit 2026: సూర్యుడి నక్షత్ర సంచారం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక పండగే.. భారీగా డబ్బు, అదృష్టం మీ సొంతం!

Sun Transit in Krittika Nakshatra: సూర్యుడి నక్షత్ర సంచారం ప్రభావంతో ఈ కింది రాశులవారికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా వస్తున్న సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అలాగే మానసికంగా కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

Sun Transit in Krittika Nakshatra Zodiac: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో సూర్యుడిని ఎంతో శక్తివంతమైన గ్రహంతో పాటు అన్ని గ్రహాలకు అధిపతిగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు. బలం, ధైర్యంతో పాటు విజయానికి సూచికగా భావిస్తారు. ఇదిలా ఉంటే సూర్యుడు అతి త్వరలోనే కృత్తిక నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయబోతోంది. మే 11వ తేది సోమవారం సాయంత్రం 7 గంటల సమయంలో సూర్యుడు నక్షత్ర సంచారం చేస్తాడు..
 
సూర్యుడు అదే నక్షత్రంలో మే 25వ తేది వరకు కొనసాగుతాడు. వరుసగా 15 రోజుల పాటు సూర్యుడు కృత్తిక నక్షత్రంలో ఉండడం వల్ల మొత్తం నాలుగు రాశులవారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులవారికి సూర్యుడి అనుగ్రహం కూడా లభిస్తుంది. ఆయా రాశులవారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.   

మీన రాశిలో ఉన్నవారు సూర్యుడి అనుగ్రహం వల్ల భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా సంపాదిస్తారు. అంతేకాకుండా పలు మార్గాల్లో ఊహించని స్థాయిలో డబ్బులు కూడా పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఇతరుల నుంచి రావాల్సిన డబ్బులు కూడా భారీ మొత్తంలో తిరిగి పొందుతారు. అలాగే స్నేహితుల నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు కూడా సొంతం చేసుకుంటారు.   

సూర్యుడు నక్షత్ర సంచారం చేయడం వల్ల కర్కాటక రాశివారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అలాగే వృత్తిపరమైన జీవితంలో అద్భుతమైన పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా నాయకత్వ లక్షణాలు ఉన్నవారు కార్యాలయంలో మంచి ఫలితాలు పొందుతారు. మానసిక ఆనందం కూడా మెరుగుపడుతుంది. 

సూర్యుడి సంచారంతో సింహ రాశివారికి ఈ సమయం సువర్ణావకాశాలను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా అదృష్టం కూడా భారీ మొత్తంలో పెరుగుతుంది. దీంతో పాటు పనుల్లో కొత్త కొత్త అవకాశాలు కూడా పొందుతారు. అలాగే పడిన కష్టానికి ప్రతిఫలం కూడా లభిస్తుంది. బాగా చదువుకునే పిల్లలకు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన విజయాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో విదేశీ ప్రయాణాలు కూడా చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. 

సూర్యుడి ప్రభావంతో వృశ్చిక రాశివారికి ఈ సమయం చాలా రకాల ఫలితాలను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా కుటుంబ కలహాల నుంచి కూడా సులభంగా ఉపశమనం కలుగుతుంది. దీంతో పాటు మానసిక ప్రశాంతత కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే ప్రేమ జీవితంలో కూడా అద్బుతమైన మార్పులు వస్తాయి. కొత్త ఉద్యోగాలు చేసేవారికి ఈ సమయం అద్భుతమైన ఫలితాలు కూడా కలుగుతాయి.

