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Sun Transit 2026: పునర్వసు నక్షత్రంలోకి సూర్యుడి ప్రవేశం.. ఆ నాలుగు రాశుల వారికి తిరుగులేని రాజయోగం!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 09, 2026, 09:18 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:18 AM IST

Sun Transit In Punarvasu Nakshatra 2026: సూర్యుడు గురు నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయడం వల్ల జీవితంలో ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలగడమే కాకుండా అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. 

Sun Transit In Punarvasu Nakshatra 2026 Effect: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, సూర్యగ్రహాన్ని అన్ని గ్రహాలకు రాజుగా భావిస్తారు. అంతేకాకుండా దీనిని ఆత్మవిశ్వాసంతో పాటు సామాజిక స్థిరత్వానికి సూచికగా చెప్పకుంటారు. అయితే, ఈ ఏడాది జూలై 6వ తేదీన మధ్యాహ్నం 12 గంటల సమయంలో సూర్యుడు గురు గ్రహానికి సంబంధించిన పునర్వసు నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతోంది. ఇది జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, చాలా శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులవారిపై అద్భుతమైన ప్రభావం పడుతుంది.
 

Sun Transit In Punarvasu Nakshatra 20261/6

పునర్వసు నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు..

ముఖ్యంగా పునర్వసు నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు వెళ్లడం వల్ల మొత్తం నాలుగు రాశులవారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. అంతేకాకుండా వారి జీవితాల్లో ఆనందం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. అలాగే వీరు కొత్త రూపాన్ని కూడా పొందుతారు. ఆర్థిక సమస్యల నుంచి పరిష్కారం లభించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే నాలుగు రాశులవారికి అత్యంత శుభప్రదంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Sun Transit In Punarvasu2/6

వృషభ రాశి

వృషభ రాశివారికి ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి జీవితంలో సానుకూల ప్రభావం పడడమే కాకుండా ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి. అంతేకాకుండా పెద్ద కష్టాల నుంచి స్నేహితుల సహాయంతో బయటపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వీరికి ఈ సమయంలో అద్భుతమైన పురోగతి లభించడమే కాకుండా ఈ సమయంలో మీ కీర్తి, గౌరవం పెరుగుతాయి. అలాగే ఉద్యోగాలు చేసేవారు తప్పకుండా ఈ సమయంలో పెద్ద పెద్ద బాధ్యతలు కూడా పొందుతారు.   

Sun Transit Zodiac3/6

సింహ రాశి

సింహ రాశివారికి సూర్యుడు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి ఈ సమయంలో సింహ రాశివారికి సూర్యుడి అనుగ్రహం కలుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాల పరంగా ఉన్న స్థానం పొందే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే మీ బాస్‌  మీ ఇష్టానికి అనుగుణంగా కొత్త కొత్త బాధ్యతలు కూడా పొందుతారు. ఈ సయంలో కుటుంబానికి కూడా చాలా మంచి జరుగుతుంది. అలాగే ఈ సమయంలో తప్పకుండా అందరూ మిమ్మల్ని గౌరవిస్తారు. నిలిపోయిన పనులు కూడా పూర్తిగా తిరిగి పొందుతారు.   

Sun Enter Punarvasu Nakshatra4/6

ధనుస్సు రాశి

జూలై నుంచి ధనుస్సు రాశివారికి అదృష్టం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా సమాజంలో మీకు హోదాతో పాటు గౌరవం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే చాలా కాలంగా నిలిపోయిన పనులు కూడా ఇప్పటి నుంచి ఊపందుకుంటాయి. వీరికి చట్టపరమైన సమస్యలు కూడా సులభంగా పరిష్కారం అవుతాయి. ముఖ్యంగా కెరీర్‌ పరంగా అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ఎలాంటి చట్టపరమైన సమస్యలైనా సులభంగా పరిష్కారం అవుతాయి. 

Surya Nakshatra Parivartan5/6

కన్యారాశి

సూర్యుని నక్షత్ర సంచారం కన్యా రాశివారికి ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. వీరికి ఈ సమయంలో తప్పకుండా అదనపు ఆదాయం కూడా లభిస్తుంది. దీంతో వీరికి ఈ సమయంలో జీతాలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అలాగే అద్భుతమైన పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. ఈ సమయంలో మనస్సు కూడా చాలా ప్రశాంతంగా కొనసాగుతుంది. అలాగే ఆందోళన నుంచి కూడా ఉపశమనం కలుగుతుంది. కుటుంబంలో ఆనందం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది.   

Surya Nakshatra Effect6/6

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TAGS:
Sun Transit
Sun Transit Effect
Punarvasu Nakshatra 2026
Sun Transit Zodiac
Sun Transit In Punarvasu Nakshatra 2026

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