Sun Transit Effect: నంవబర్‌ 19న సూర్యుడి కదలికలు.. ఈ రాశులవారికి గోల్డెన్‌ జాక్‌పాట్..

Sun Transit Into Saturn: నంవబర్‌ 19న శని నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు ప్రవేశించడం వల్ల ఈ కింది రాశులవారికి బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. దీంతో పాటు అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. 

Sun Transit Into Saturn Effect On Zodiac: గ్రహాల పరంగా సూర్యుడికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ గ్రహాన్ని చాలా శక్తివంతమైన గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. అలాగే సూర్యగ్రహాన్ని బలం, విశ్వాసం, నాయకత్వానికి సూచికగా చెప్పుకుంటారు. ఇలాంటి గ్రహం సంచారం చేయడం చాలా శుభప్రదమని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఇలాంటి శుభ గ్రహం శని నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయడం మరింత శుభప్రదం. నవంబర్‌ 19వ తేది సూర్యుడు శని నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయబోతున్నాడు..
 
ఈ నంవబర్‌ 19వ తేదిన సూర్యుడు విశాఖ నక్షత్రాన్ని వదిలి అనురాధ నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయబోతోంది. దీని ప్రభావం దాదాపు డిసెంబర్‌ 2వ తేది వరకు కొనసాగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఈ నక్షత్రానికి అధిపతి శనిగా భావిస్తారు. ఇలాంటి నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయడం వల్ల కొన్ని రాశులవారికి కోరుకున్న కోరికలు సులభంగా నెరవేరుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి. అంతేకాకుండా కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కూడా లభిస్తుంది.   

సూర్య సంచారంతో సింహ రాశివారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. వీరికి ఆర్థికంగా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. అంతేకాకుండా వ్యాపారాల పరంగా చాలా ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ చాలా అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా పనుల్లో కూడా అద్భుతమైన గుర్తింపు లభిస్తుందది. దీంతో పాటు కొత్త బాధ్యతలు కూడా లభిస్తాయి. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా నెరవేరుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.   

మిథున రాశివారికి కూడా సూర్యుడు శని నక్షత్రంలోకి వెళ్లడం చాలా శుభప్రదమని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా కెరీర్‌ పరంగా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. దీంతో పాటు నిలిచిపోయిన పనులు సింపుల్‌గా చేయగలుగుతారు. అలాగే సులభంగా పదోన్నతులు లభిస్తుంది. దీంతో పాటు ఆర్థికంగా కూడా జీవితంలో అద్భుతం జరుగుతుంది.   

మిథున రాశివారికి ఈ సమయం ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ రాశిలో జన్మించిన వారికి విశ్వాసం కూడా పెరుగుతుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో అద్భుతాలు జరుగుతాయి. దీంతో పాటు వివాదాలు కూడా ఎంతో సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి. దీంతో పాటు భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా పొందుతారు. డబ్బులు కూడా ఊహించని స్థాయిలో పొందుతారు. 

సూర్యుడు శని నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల వృశ్చిక రాశివారికి చాలా ప్రయోజనకంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కూడా ఎన్నో లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఈ సమయంలో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. దీంతో పాటు మంచి ప్రణాళికలతో కొత్త కొత్త పనులు కూడా చేయగలుగుతారు. వైవాహిక జీవితంలో హోదా కూడా పెరుగుతుంది.  (నోట్‌: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు మాత్రమే అందించింది. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్‌ ధృవీకరించదు.)

Sun Transit Sun Transit 2025 Sun Transit 2023 Sun Transit 2025 Effect

