Sun Transit Effect: శని నక్షత్రంలోకి సూర్యుడి సంచారం.. నవంబర్ నెల ఈ రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని తెచ్చి పెట్టబోతోంది..

Sun Transit Effect On Zodiac: గ్రహాలకు రాజు అయిన సూర్యుడు త్వరలోనే నక్షత్ర సంచారం చేస్తాడు. దీనివల్ల నవంబర్ 19వ తేదీ నుంచి కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో మార్పులు వస్తాయి. ముఖ్యంగా ఈ గ్రహం శని నక్షత్రంలోకి సంచారం చేస్తుంది. దీంతో ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి కలిసి వస్తుంది.
Sun Transit Effect On Zodiac Telugu: ప్రతినెల గ్రహాలకు రారాజైన సూర్యుడు తప్పకుండా ఏదో ఒక రాశులకు సంచారం చేస్తాడు. దీంతోపాటు అప్పుడప్పుడు నక్షత్ర సంచారం కూడా చేస్తాడు. ఇలా చేయడానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ప్రతి నెల లాగే నవంబర్ నెల కూడా నక్షత్ర సంచారం చేయబోతున్నాడు. ఈనెల నవంబర్ 19న అనురాధ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. సంచారానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది..
నవంబర్ 19వ తేదీ అనురాధ నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయగా.. డిసెంబర్ 2 వరకు అదే నక్షత్రంలో కొనసాగుతూ ఉంటాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. అనురాధ నక్షత్రాన్ని శని సొంత నక్షత్రంగా పరిగణిస్తారు. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారిపై శని ప్రభావంతో పాటు సూర్యుడి ప్రభావం కూడా పడుతుంది. దీంతో అన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అనేక మార్పులు వస్తాయి. ముఖ్యంగా రాశుల వారికి ఈ సమయం చాలా బాగుంటుంది.
సూర్యుడి నక్షత్ర సంచారం మిధున రాశి వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఎప్పటినుంచో కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగే సమాజంలో కీర్తి, ప్రతిష్టలు కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతాయి. జీతం కూడా అద్భుతంగా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
మిథున రాశి వారికి వైవాహిక జీవితం కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కుటుంబ సభ్యులతో అద్భుతమైన సమయాన్ని గడపడమే కాకుండా.. ఆర్థికంగా కూడా రాణించగలుగుతారు. అలాగే ఈ జీతం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. దీంతోపాటు కుటుంబ సభ్యులతో ఎంతో ఆనందంగా జీవించగలుగుతారు. ఇక భార్య భర్తల మధ్య గొడవలు కూడా పరిష్కారం అవుతాయి.
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు సూర్యుడి సంచారం చాలా అదృష్టంగా భావించవచ్చు. ముఖ్యంగా వీరు ఈ సమయంలో తప్పకుండా శుభవార్తలు వింటారు. అలాగే బీరు కొత్త వ్యాపారాలు కూడా ప్రారంభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇక పిల్లలకు సంబంధించిన విషయాల్లో కూడా అద్భుతమైన శుభవార్తలు వింటారు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి.
వృశ్చిక రాశి వారికి కూడా సూర్యుడి సంచార ప్రభావం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో తప్పకుండా శుభవార్తలు ఉంటారు. ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నా పనుల్లో కూడా విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అలాగే వ్యక్తులతో పరిచయాలు కూడా ఏర్పడతాయి. ఆరోగ్యం కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది.