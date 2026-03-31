Sun Transit 2026: రేవతి నక్షత్రంలోకి సూర్యుడి రాక.. ఈ 3 రాశుల వారికి ఇక పండగే!

Sun Transit Revati Nakshatra 2026: బుధుడి నక్షత్రం రేవతిలోకి సూర్యుడు సంచారం చేశాడు. అయితే, ఈ సమయంలో మూడు రాశులవారి జీవితంలో అద్భుతం జరగబోతోంది. ఆర్థికంగా కూడా బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. అనుకున్న పనుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు. 

Sun Transit Revati Nakshatra 2026 Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాల రాశి సంచారంతోనే కాకుండా నక్షత్ర సంచారం వల్ల కూడా అన్ని రాశులవారిపై ప్రభావం పడుతూ ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే మార్చి 31వ తేదీన గ్రహాల రాజుగా భావించే సూర్యుడు తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకున్నాడు. ఉత్తరాభాద్రపద నక్షత్రంలో సూర్యుడు బుధుడికి అత్యంత ఇష్టమైన నక్షత్రం రేవతి నక్షత్రంలోకి సంచారం చేసింది..
సూర్యుడు బుధుడి నక్షత్రంలోకి వెళ్లడం వల్ల అన్ని రాశులవారిపై ఊహించని ప్రభావం పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే సూర్యుడితో పాటు బుధుడు మిత్ర గ్రహాలు కావడం వల్ల ఎంతో శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో మూడు రాశులవారికి చాలా మేలు జరగబోతోంది. 

బుధుడు ఈ మిథున రాశివారికి అధిపతిగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటాడు.. అయితే, సూర్యుడు, బుధుడి నక్షత్రంలోకి రావడం వల్ల వీరికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీసుల్లో అద్భుతమైన ప్రశంసలు లభించే ఛాన్స్‌లు కూడా ఉన్నాయి. వ్యాపారాలు చేసేవారు కొత్త ఒప్పందాలు కూడా చేసుకుంటారు. అంతేకాకుండా నలిచిపోయిన పనులు కూడా పూర్తవుతాయి.

సూర్యుడి నక్షత్ర సంచారం వల్ల కన్య రాశివారికి ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా భవిష్యత్తులో పెట్టబోయే ఆదాయం కూడా సమకురుతుంది. దీంతో పాటు ఆరోగ్య విషయంలో కూడా అనేక రకాల సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. అంతేకాకుండా మానసిక ప్రశాంతత కూడా పెరుగుతుంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో రాణిస్తారు.   

సూర్యుడి సంచారంతో మీన రాశివారికి కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. వీరికి ఈ సమయంలో ఆత్మవిశ్వాసం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. పాత బాకీలు కూడా ఈ సమయంలో సులభంగా వసూలవుతాయి. దీంతో పాటు పెండింగ్‌లో ఉన్న కోర్టు కేసులు కూడా అనుకూలంగా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.  

ముఖ్యంగా మీన రాశివారికి సూర్యుడి అనుగ్రహం వల్ల అద్భుతం జరుగుతుంది. వీరికి ఆదాయం భారీ మొత్తంలో లభించి.. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు కూడా సులభంగా పూర్తి చేసుకోగలుగుతారు. అంతేకాకుండా కోర్టు కేసులు కూడా మీకు అనుకూలంగా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.

