Sunaina: సినిమా ఇండస్ట్రీలో నటీనటులు ఎదుర్కొనే సమస్యల్లో బాడీ షేమింగ్ కూడా ఒకటి. ముఖ్యంగా హీరోయిన్లు, మహిళా నటీమణులు తమ శరీరాకృతి గురించి వచ్చే కామెంట్స్తో ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. తాజాగా నటి సునయన తనకు ఎదురైన ఇలాంటి అనుభవాల గురించి మాట్లాడారు. తన బరువు పెరగడం వల్ల అవకాశాల విషయంలో ఎదురైన పరిస్థితులను గుర్తు చేసుకుంటూ ఆమె భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.
బాలనటిగా సునయన తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయం అయ్యారు. కోడి రామకృష్ణ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ‘అమ్మోరు’ సినిమాలో ఆమె చేసిన పాత్రకు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. చిన్న వయసులోనే సినిమాల్లోకి వచ్చిన ఆమె ఆ తర్వాత కొంతకాలం ఇండస్ట్రీకి దూరంగా ఉన్నారు. తరువాత యూట్యూబ్ వీడియోలు, షార్ట్ ఫిలిమ్స్, వెబ్ సిరీస్ల ద్వారా ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గరయ్యారు.
సమంత ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ‘ఓ బేబీ’ సినిమాలో కూడా సునయన కనిపించారు. ఆ తర్వాత కొన్ని సినిమాలు, ఓటీటీ ప్రాజెక్టుల్లో నటించారు. అయితే తనకు ఎప్పుడూ హీరోయిన్ కావాలనే కోరిక లేదని, మంచి క్యారెక్టర్స్ చేయాలని మాత్రమే అనుకున్నానని ఆమె చెప్పారు. ఇటీవల సునయన నటించిన ‘హ్యాపీ జర్నీ’ సినిమా సెప్టెంబర్ 18న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఈ సినిమా సక్సెస్ మీట్లో ఆమె తన కెరీర్ గురించి మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా తన బరువు పెరగడం గురించి కూడా ప్రస్తావించారు.
కొంతకాలం ఇంట్లో ఉండటం వల్ల తనకు తెలియకుండానే బరువు పెరిగిపోయానని సునయన చెప్పారు. వయసు పెరిగే కొద్దీ శరీరంలో మార్పులు రావడం సహజమేనని ఆమె అన్నారు. అయితే స్నేహితులు, బంధువులు తనకు బరువు తగ్గాలని సలహాలు ఇచ్చేవారని తెలిపారు.
‘నువ్వు కొంచెం తగ్గాలి. స్క్రీన్ మొత్తం నువ్వే కనిపిస్తున్నావు. అందుకే నీకు అవకాశాలు రావడం లేదు’ అంటూ కొందరు చెప్పారని ఆమె గుర్తు చేసుకున్నారు. ఒక నటుడి ప్రతిభ, అతను చేసే కష్టం కంటే కొన్ని కిలోల బరువుకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం తనను బాధించిందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఇలాంటి సమయంలో ‘హ్యాపీ జర్నీ’లో అవకాశం రావడం తనకు చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చిందని సునయన చెప్పారు. ఈ అవకాశం తనకు వచ్చినందుకు కాస్టింగ్ డైరెక్టర్లకు, చిత్రబృందానికి ఆమె కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.సునయన కెరీర్లో ఎన్నో ఎత్తుపల్లాలు చూశారు. అయినా నటిగా మంచి పాత్రలు చేయాలనే తన కోరికను కొనసాగిస్తున్నారు. ఆమె చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారితీశాయి.