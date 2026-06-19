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Sunaina Breakup: ప్రియుడికి బ్రేకప్ చెప్పిన నాగార్జున హీరోయిన్ సునైనా..నిశ్చితార్థం ఫొటోలు డిలీట్ చేసిన బ్యూటీ!

Written ByHarish Darla
Published: Jun 19, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:32 PM IST

Sunaina Khalid Breakup: టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు సుపరిచితమైన ప్రముఖ నటి సునయన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఒక వార్త తెగ హల్‌చల్ చేస్తోంది. గత కొంతకాలంగా ప్రేమలో ఉన్న ఈ బ్యూటీ, తన ప్రియుడితో బ్రేకప్ చెప్పుకుందనే ప్రచారం సినీ వర్గాల్లో గట్టిగా వినిపిస్తోంది.

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నిశ్చితార్థం క్యాన్సిల్..

నటి సునయన గత కొంతకాలంగా యూఏఈకి చెందిన ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ ఖాలిద్ అల్ అమెరితో ప్రేమలో ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. వీరి బంధం కేవలం డేటింగ్‌కే పరిమితం కాకుండా నిశ్చితార్థం వరకు కూడా వెళ్లింది.

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విదేశీయుడితో ఎంగేజ్‌మెంట్..

గతంలో తాము చేతులు కలిపిన ఒక బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫోటోను సునయన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూ.. తమ నిశ్చితార్థం జరిగినట్లు హింట్ ఇచ్చారు. ఆ సమయంలో ఈ జంటకు నెటిజన్ల నుండి భారీగా శుభాకాంక్షలు వచ్చాయి.

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బ్రేకప్ కారణం ఇదే!

తాజాగా వీరిద్దరి మధ్య విభేదాలు రావడంతో విడిపోయారనే వార్తలకు ఓ బలమైన కారణం కనిపిస్తోంది. సునయన తన అధికారిక ఇన్‌స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ నుండి తన ప్రియుడు ఖాలిద్‌తో దిగిన ఫోటోలన్నింటినీ ఒక్కొక్కటిగా డిలీట్ చేశారు.

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ఫొటోలు డిలీట్..

సాధారణంగా సెలబ్రిటీలు విడిపోయే ముందు సోషల్ మీడియాలో ఫోటోలు తొలగించడం సర్వసాధారణం కాబట్టి, వీరిద్దరి పెళ్లి ముచ్చట ఆగిపోయిందని నెటిజన్లు ఫిక్స్ అవుతున్నారు. అయితే ఈ ఫోటోల డిలీట్ వ్యవహారంపై నటి సునయన కానీ, అటు ఖాలిద్ కానీ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.

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సునయన సినీ ప్రస్థానం..

మహారాష్ట్రకు చెందిన సునయన మోడల్‌గా కెరీర్ ప్రారంభించి, 2005లో తెలుగు సినిమా 'కుమార్ వర్సెస్ కుమారి' చిత్రంతో హీరోయిన్‌గా పరిచయమయ్యారు. శ్రీవిష్ణు హీరోగా తెరకెక్కిన 'రాజరాజ చోర' సినిమాతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. 

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నాగార్జున హీరోయిన్‌గా..

తాజాగా శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో రూపొందిన 'కుబేర' సినిమాలో నాగార్జున భార్య పాత్రలో నటించింది. ఇలా కెరీర్ పరంగా బిజీగా ఉన్న తరుణంలో ఆమె వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎదురైన ఈ పరిణామం ప్రస్తుతం టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా మారింది.

TAGS:
Sunaina Yella
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