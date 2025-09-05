English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Blood Moon: సెప్టెంబర్ 7న ఆకాశంలో అద్భుత దృశ్యం.. కళ్లకు కనువిందు చేసేందుకు వస్తున్న బ్లడ్ మూన్‌.. ఎప్పుడు, ఎలా చూడాలంటే..?

Blood Moon this Sunday: ఖగోళ శాస్త్ర ప్రేమికులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న అద్భుత ద‌‌ృశ్యం మరికొన్ని గంటల్లో కళ్ల ముందుకు రానుంది. సెప్టెంబర్ 7న ఆకాశంలో అరుదైన చంద్రగ్రహణం జరగబోతోంది. ఆరోజు చంద్రుడు ప్యూర్ బ్లడ్ కలర్‌లో కళ్లకు కనువిందు చేయనున్నాడు. 
1 /5

సెప్టెంబర్ 7న ఆకాశంలో అద్భుతమైన చంద్రగ్రహణం జరగబోతోంది. ఈ ఏడాది ఇది రెండవ సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం. సెప్టెంబర్ 7, 8 తేదీల్లో రాత్రి 9:57 గంటల నుంచి తెల్లవారుజామున 1:26 వరకు కనిపించనుంది. ఈ గ్రహణం మూడు గంటల 29 నిమిషాల పాటు ఉంటుంది.   

2 /5

ఈ సందర్భంగా ఆకాశంలో అద్భుతమైన బ్లడ్ మూన్ కనిపించనుంది. చంద్రుడు భూమికి అత్యంత సమీపంలో ఉండడం వల్ల  సాధారణం కంటే పెద్దగా.. మరింత ప్రకాశవంతంగా కనిపించనున్నాడు. ఈ సమయంలో చంద్రుడు బంగారు ఎరుపు వర్ణంలో మెరుస్తాడు.

3 /5

ఈ చంద్ర గ్రహణం భారతదేశంతో పాటు ఆసియా, ఆస్ట్రేలియా, ఐరోపా, హిందూ మహాసముద్రం, అంటార్కిటికాలో కూడా కనిపించనుంది. ఇది చాలా అరుదైన ఖగోళ సంఘటన. ఈ గ్రహణం 82 నిమిషాల పాటు సంపూర్ణంగా కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి గ్రహణం ఒక తరానికి ఒకసారి మాత్రమే వస్తుంది.  

4 /5

చంద్రగ్రహణం ఎలా ఏర్పడుతుందంటే సూర్యుడు, చంద్రుడి మధ్యలో భూమి వచ్చినప్పుడు భూమి నీడ చంద్రుడిపై పడుతుంది. దీనివల్ల చంద్రుడు కొంత చీకటిగా లేదా పూర్తిగా చీకటిగా కనిపిస్తాడు. సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణంలో చంద్రుడు పూర్తిగా భూమి నీడలోకి వస్తాడు. ఈ సమయంలో సూర్యకాంతి చంద్రుడిని నేరుగా చేరదు. భూమి వాతావరణంలో ఎరుపు, నారింజ రంగు కాంతి చంద్రుడిని చేరడం వల్ల అది బ్లడ్ మూ న్‌లా కనిపిస్తుంది.

5 /5

ఈ గ్రహణాన్ని చూడటానికి ఎటువంటి ప్రత్యేక కళ్లద్దాలు అవసరం లేదు. కానీ బైనాక్యులర్ లేదా టెలిస్కోప్ ఉపయోగిస్తే మరింత స్పష్టంగా చూడవచ్చు. ఈ గ్రహణం సమయం మీరు ఉన్న ప్రాంతాన్ని బట్టి మారవచ్చు. సరైన సమయం తెలుసుకోవడానికి TimeAndDate.com లేదా NASA వెబ్‌సైట్‌లను చూడవచ్చు. ఈ అద్భుతమైన ఖగోళ దృశ్యాన్ని చూడటం మిస్ కాకండి.  

Blood moon 2025 How To See The Blood Moon This Sunday Lunar Eclipse September 7Th Lunar Eclipse Total Lunar Eclipse On Sunday Sky Spectacle Rare Sky Event Moon Turns Blood Red This Sunday August Full Moon

Next Gallery

Anushka Shetty: 40 రోడ్డు ప్రమాదాలకు కారణమైన హీరోయిన్ అనుష్క..రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు, జీహెచ్ఎంసీ!