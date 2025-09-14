Sunflower Seeds: రోజు ఒక స్పూను ఈ గింజలు తింటే కొలెస్ట్రాల్ నామరూపం లేకుండా పోతుంది..

Sunflower Seeds Benefits: పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఇందులో మన శరీరానికి పోవాల్సిన పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులతో పాటు విటమిన్స్, ఖనిజాలు ,యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. విటమిన్ ఈ కూడా ఇందులో ఉంటుంది .పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు ఇమ్యూనిటీ వ్యవస్థను కూడా బలపరుస్తాయి. వీటిని తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాం.
పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు ఆరోగ్యానికి కాదు ..శరీర చర్మానికి కూడా మంచి గ్లో కూడా అందుతుంది. వీటిలో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ,ఫైబర్ ,ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇమ్యూనిటీ వ్యవస్థను బలపరుస్తాయి కొలెస్ట్రాలు స్థాయిలను తగ్గించేస్తాయి
పొద్దు తిరుగుడు విత్తనాలు తీసుకోవడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. ఇందులో పోలి అనుశాచ్యురేటెడ్ కొవ్వులు ఉంటాయి. కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించేస్తాయి. తద్వారా మీకు ఉండే కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.
పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాల వల్ల మీ జీర్ణ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇందులో కరిగే, కరిగేని ఫైబర్ ఉంటుంది. జీర్ణ వ్యవస్థను మరింత బలపరుస్తుంది. ఇవి ఎంతో ఆరోగ్య కరం.
రక్తంలో చక్కర స్థాయిలను కూడా అదుపులో చేస్తుంది. పొద్దుతిరుగుల విత్తనాలు ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది మెల్లిగా కరుగుతుంది కాబట్టి మెటబాలిజం రేటు కూడా పెరుగుతుంది. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలో హఠాత్తుగా పెరగవు.
పొద్దు తిరుగుడు విత్తనాలు విటమిన్ ఈ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది ఆరోగ్యానికి మాత్రమే కాదు శరీరానికి కూడా మంచిది. చర్మ ఆరోగ్యాన్ని మరింత మెరుగు చేస్తుంది. మెరిసే ముఖం సొంతం అవుతుంది ఇందులో ఉంటాయి.