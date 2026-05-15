Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Telugu Film Industry: పెద్ది సినిమా వేళ రోడ్డుకు ఎక్కుతున్న నిర్మాతల ఫైట్.. నాశనం చేయండి అంటూ వ్యాఖ్యలు..!

Telugu Film Industry: పెద్ది సినిమా వేళ రోడ్డుకు ఎక్కుతున్న నిర్మాతల ఫైట్.. నాశనం చేయండి అంటూ వ్యాఖ్యలు..!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 15, 2026, 10:57 AM IST|Updated: May 15, 2026, 10:57 AM IST

Telugu Film Industry:తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో ప్రస్తుతం నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్ల మధ్య జరుగుతున్న వివాదం రోజు రోజుకీ మరింత హీట్ పెంచుతోంది. ఈ వ్యవహారం ఇప్పుడు పూర్తిగా వ్యక్తిగత స్థాయికి వెళ్లిందనే చర్చ ఇండస్ట్రీలో బలంగా వినిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా నిర్మాత నాగ వంశీ, ప్రముఖ ఎగ్జిబిటర్ మరియు డిస్ట్రిబ్యూటర్ సునీల్ నారంగ్ మధ్య జరిగిన కామెంట్లు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Single Screen Theatres1/5

సునీల్ నారంగ్ తన వాట్సాప్ డీపీని మార్చడం ఇండస్ట్రీలో పెద్ద చర్చగా మారింది. ఆ డీపీలో ఏషియన్ సినిమాస్ లోగోతో పాటు ఒక పవర్‌ఫుల్ కోట్ కనిపించింది. “నా తండ్రి నాకు ఒక విషయం నేర్పించాడు.. ముందు ఫైట్ మొదలు పెట్టొద్దు. కానీ వాళ్లు బలవంతం చేస్తే మాత్రం వాళ్లను పూర్తిగా నాశనం చేయాలి” అనే అర్థంలో ఉన్న ఆ కోట్ ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.  

Multiplex Issue2/5

ఈ డీపీని చూసిన చాలా మంది ఇది ఇటీవల జరిగిన వివాదానికి పరోక్ష సమాధానమని భావిస్తున్నారు. నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్ల మధ్య జరుగుతున్న చర్చల్లో నాగ వంశీ కొన్ని వ్యాఖ్యలు చెయ్యగా ఆ వ్యాఖ్యలకే సునీల్ ఇలా డిపి పెట్టారు అని అందరూ అంటున్నారు. ముఖ్యంగా సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లను మల్టీప్లెక్స్‌లుగా మారుస్తున్నారని నాగ వంశి చెప్పుకొచ్చారు.   

WhatsApp DP3/5

అయితే ఈ ఆరోపణలను సునీల్ నారంగ్ ఖండించారు. తన దగ్గర ఇప్పటికీ 33 సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లు ఉన్నాయని ఆయన చెప్పినట్లు సమాచారం. అలాగే తనపై వచ్చిన విమర్శలకు గట్టిగానే సమాధానం ఇచ్చారుఈ మొత్తం వ్యవహారం ఇప్పుడు కేవలం వ్యాపార చర్చలా కాకుండా వ్యక్తిగత కోణంలోకి వెళ్లిందని చాలామంది అభిప్రాయపడుతున్నారు. సోషల్ మీడియాలో డీపీలు, పరోక్ష హెచ్చరికలు, స్ట్రాంగ్ కామెంట్లు పరిస్థితిని మరింత ఉద్రిక్తంగా మారుస్తున్నాయని సినీ అభిమానులు అంటున్నారు.

Tollywood Controversy4/5

ముఖ్యంగా పెద్ద సినిమా విడుదల వేళ ఈ నిర్మాతలు గొడవలు మెగా అభిమానులను కొద్దిగా నిరాశకు గురి చేస్తున్నాయి. కొంతమంది నిర్మాతలు ఏమో టికెట్ రేట్లు మేము పెంచము అని చెబుతూ ఉంటే మరి కొంతమంది పెంచి తీరాల్సిందే అని అంటున్నారు.టాలీవుడ్‌లో నిర్మాతలు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, ఎగ్జిబిటర్లు అందరూ ఒకరిపై ఒకరు ఆధారపడే వ్యవస్థలో పనిచేస్తుంటారు. కానీ ఇప్పుడు ఇలాంటి పబ్లిక్ ఫైట్లు ఇండస్ట్రీలో విభేదాలను మరింత పెంచే అవకాశం ఉందని కొందరు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Industry Fight5/5

చాలామంది సినీ విశ్లేషకులు ఈ సమస్యలను మీడియా ముందు కాకుండా చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. కానీ ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పరిణామాలు మాత్రం ఇండస్ట్రీలో టెన్షన్ వాతావరణాన్ని స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి. సునీల్ నారంగ్ పెట్టిన ఈ ఒక్క డీపీ ఇప్పుడు ఇప్పటికే వేడెక్కిన ఈ వివాదానికి మరింత ఫైర్ జోడించినట్లైంది.

Tags:
Suniel Narang
Naga Vamsi
Telugu film industry
Asian Cinemas
Suniel Narang DP
telugu producers
Telangana Exhibitors
Industry Fight
Tollywood controversy

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
నీట్ అభ్యర్ధులకు శుభవార్త..ఫీజు తిరిగి చెల్లింపుతో పాటు 15 నిమిషాలు నిడివి పెంపు!

నీట్ అభ్యర్ధులకు శుభవార్త..ఫీజు తిరిగి చెల్లింపుతో పాటు 15 నిమిషాలు నిడివి పెంపు!

Re-NEET 20260 min ago
2

రజినీకాంత్ 'జైలర్ 2'షూటింగ్‌లో ప్రమాదం..ఒకరు మృతి, రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు!

Jailer 2 Set Accident43 min ago
3

కేంద్రీయ విద్యాలయం ఎవరి వల్ల ఆగుతోంది? సంజయ్ కుమార్ కౌంటర్.. అరవింద్ అటాక్!

Jagtial1 hr ago
4

నాకు ముగ్గురు పిల్లలున్నారు.. వదిలేయండి.. ఢిల్లీ గ్యాంగ్ రే**ప్ బాధితురాలు కన్నీరు..

Delhi news1 hr ago
5

DOST 2026: దోస్త్‌ ఫేజ్-1 ఫలితాలు విడుదల.. డిగ్రీ సీట్లలో అమ్మాయిలదే హవా

TS DOST 2026 Phase 1 Results1 hr ago