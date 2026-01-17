English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sunita Ahuja: కూతురు వయసున్న అమ్మాయిలతో  స్టార్ హీరో అఫైర్స్.. దిమ్మతిరిగే వార్నింగ్ ఇచ్చిన భార్య

Sunita Ahuja Comments: బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్న సీనియర్ హీరో గోవిందా.. ఏకంగా 63 ఏళ్ల వయసులో అమ్మాయిలతో ఎఫైర్లు నడుపుతూ విమర్శల పాలవుతున్నాడు. అతనితో ఇన్నేళ్లుగా గుట్టుగా కాపురం చేసిన భార్య సునీతా అహుజా.. తాజాగా సదరు హీరోకి దిమ్మతిరిగే వార్నింగ్ ఇచ్చింది.
1980, 90వ దశకాలలో విభిన్నమైన కథలు, కామెడీ చిత్రాలతో మహిళలు, కుటుంబ ప్రేక్షకులను అలరించాడు బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు గోవిందా. 1987లో సునీతా అహుజాను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఈ దంపతులకు కొడుకు యశ్ వర్ధన్ అహుజా, కూతురు టినా అహుజా ఉన్నారు. అయితే పెళ్లయి 39 ఏళ్లు కావొస్తుండగా.. సునీత, గోవిందా మధ్య కొన్ని నెలల నుంచి వస్తున్న విభేదాలు రచ్చకెక్కాయి.

ఇక గతేడాది డిసెంబర్‌లో విడాకుల కోసం సునీత దరఖాస్తు చేయడం.. భర్తపై వేధింపులు, వ్యభిచారం, క్రూరత్వం వంటి అభియోగాలు మోపింది. దాంతో వీరిద్దరూ విడిపోయినట్లేనని అంతా భావించారు. కానీ సడెన్‌గా ఆ తర్వాత ఇద్దరు కలిసి కనిపించడం.. తాము విడాకులు తీసుకోవడం లేదని క్లారిటీ ఇచ్చారు. అయితే తాజాగా ఉన్నట్లుండి గోవిందాపై మళ్లీ బాంబు పేల్చారు సునీత.  

మిస్‌ మాలిని పాడ్‌కాస్ట్‌లో పాల్గొన్న సునీత మాట్లాడుతూ.. తన భర్తకు ఇల్లీగల్ అఫైర్స్ ఉన్నాయన్నారు. ఎంతోమంది అమ్మాయిలు అతన్ని కలవడానికి వస్తారన్నారు. 63 ఏళ్ల వయసు వచ్చింది.. కూతురికి పెళ్లి చేయాలి, కొడుకు ఫ్యూచర్‌ని తీర్చిదిద్దాలనే ఊసే లేదన్నారు. తాను నేపాల్ అమ్మాయినని.. కత్తిని బయటకు తీస్తే ఇబ్బందులు పడాలి జాగ్రత్త అంటూ సునీత వార్నింగ్ ఇచ్చారు.  

అసలు గోవిందా అన్న పేరులోనే తప్పుందని.. అందుకే అతని చుట్టూ ఇంతమంది గోపికలు ఉన్నారన్నారు. అయితే గోవిందాకు అమ్మాయిలతో అక్రమ సంబంధాలు ఉన్నాయని సునీత గతంలోనూ పలుమార్లు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.  

గోవిందాకి ఓ అమ్మాయితో వివాహేతర సంబంధం ఉందని, ఆ అమ్మాయి సినీ పరిశ్రము చెందినది కాదని.. కేవలం డబ్బు కోసమే అతనితో ఉంటోందని సునీత ఆరోపించారు. తాజాగా మరోసారి భర్తకున్న వివాహేతర సంబంధాల గురించి సునీత బయటపెట్టడంతో.. ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. మరి దీనిపై గోవిందా ఎలా స్పందిస్తాడో చూడాలి.  

