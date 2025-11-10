English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sunita Ahuja News: స్టార్ హీరోపై భార్య సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఇంకో జన్మంటూ ఉంటే అతను మాత్రం నా భర్తగా వద్దు..!

Sunita Ahuja Comment on Govinda: బాలీవుడ్ సీనియర్ స్టార్ హీరో, కామెడీ కింగ్‌గా పేరొందిన గోవిందా గురించి స్పెషల్ ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు. అయితే తాజాగా గోవిందాపై ఆయన భార్య సునీత అహూజా చేసిన కామెంట్స్ సినీ ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి. ఇటీవల కాలంలో గోవిందా, సునీత విడాకులు తీసుకోబోతున్నారంటూ పెద్ద ఎత్తున పుకార్లు షికారు చేయగా.. ఇక లేటెస్ట్‌గా ఈ హీరో భార్య చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు వాటికి మరింత బలం చేకూర్చుతున్నాయి.
  • Nov 10, 2025, 04:19 PM IST
ఓ పాడ్‌కాస్ట్‌లో సునీత తమ పర్సనల్ లైఫ్ గురించి మాట్లాడుతూ.. మరో జన్మ అనేది ఉంటే గోవిందా మాత్రం నా భర్తగా అస్సలు వద్దని తెలిపింది. గోవిందా ఒక మంచి కొడుకు కావొచ్చు.. మంచి సోదరుడు కావొచ్చు.. కానీ మంచి భర్త మాత్రం కాదని చెప్పింది సునీత.

సునీత మాట్లాడుతూ.. ఒక మనిషి ఎప్పుడైనా సరే తనను తాను అదుపులో ఉంచుకోవాలి.. చిన్న ఏజ్‌లో మిస్టేక్స్ చేయడం కామన్.. కానీ ఒక వయస్సు వచ్చిన తర్వాత కూడా అవే తప్పులు చేస్తే ఎలా..? అందమైన కుటుంబం, భార్య, రత్నల్లాంటి పిల్లలు ఉన్నప్పుడు కూడా అలాంటి తప్పులు ఎందుకు చేయాలి..? అని సునీత ప్రశ్నించారు.

ఒక స్టార్ హీరో భార్యగా ఉండటం ఎంత కష్టమో మీకు ఎవరికి తెలియదంటూ సునీత ఎమోషనల్ అయ్యారు. గోవిందా తన లైఫ్‌లో భార్యతో కంటే తన హీరోయిన్లతో ఎక్కువ సమయం గడిపాడు. ఇదంతా నేను చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు ఏం అర్థం కాలేదు.. కానీ ఈ 38 ఏళ్ల వైవాహిక జీవితం నాకు చాలా నేర్పించింది. ఒక స్టార్ హీరో భార్యగా ఉండాలంటే చాలా ధైర్యం కావాలి.. గుండెను రాయి చేసుకోవాలి.. కానీ నేను అప్పట్లో అంత బలంగా లేను అంటూ సునీత ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

అయితే గత కొంత‌కాలంగా గోవిందా, సునీత విడిపోతున్నారంటూ వార్తలు వస్తున్నాయి. కొన్ని నెలల క్రితం సునీత డివొర్స్ నోటీసులు కూడా పంపారని ప్రచారం జరిగింది. అయితే వినాయక చవితి సందర్భంగా ఇద్దరూ కలిసి మీడియాకు కన్పించారు. తమను ఎవరూ విడదీయలేరని సునీత ఆ సమయంలో చెప్పారు. ఇప్పుడు మళ్లీ ఆమె ఇలాంటి కామెంట్స్ చేయడంతో.. వీరి బంధంపై మరోసారి ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి.  

గోవిందా, సునీత అహూజా 1987లో లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు. కూతురు టీనా పుట్టేవరకు ఈ పెళ్లిని సీక్రెట్‌గా ఉంచారు. చాలా సంవత్సరాలు వీరి జీవితం అందరికి ఆదర్శంగా కనిపించింది. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఈ జంట మధ్య నెల‌కొన్న విబేధాలు బాలీవుడ్ వర్గాల్లో చ‌ర్చ‌నీయాంశంగా మారాయి.

Govinda Wife Sensational Comments Sunita Ahuja Govinda Bollywood Hero Govinda Govinda Wife Sunita Ahuja Govinda Sunita Govinda Ahuja Bollywood actor Sunita Ahuja interview Govinda Affairs

