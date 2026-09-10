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Sun–ketu Effect: సెప్టెంబర్ 17 వరకు సూర్యుడు-కేతువు ప్రభావం.. ఈ 4 రాశులకు ఊహించని ధనలాభాలు!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 10, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 10:36 AM IST

Sun–ketu Conjunction 2026 Effect: సెప్టెంబర్ 17వ తేదిన సూర్యుడు, కేతువు గ్రహాల ప్రభావంతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Sun–ketu Conjunction 2026 Effect: సూర్యుడు, కేతువు గ్రహాలను జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శక్తివంతమైనవి, ప్రభావవంతమైన గ్రహాలుగా పరిగణిస్తారు. సూర్యుడిని ఆత్మ, తండ్రి, గౌరవంతో పాటు నాయకత్వానికి ప్రతీక చెప్పుకుంటారు. కేతువును ఆధ్యాత్మికత, పరిశోధన, రహస్య జ్ఞానానికి సూచికగా చెప్పుకుంటారు. కాబట్టి ఈ గ్రహాలకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. 
 

Sun–ketu Conjunction 2026 Effect1/6

సింహరాశిలో కేతువు

జాతకం ప్రకారం.. సూర్యుడు ప్రస్తుతం సింహరాశిలో కేతువుతో కలిసి సంచార దశలో ఉన్నాడు.. సూర్యుడు సెప్టెంబర్ 17 వరకు సింహరాశిలోనే సంచార దశలో కొనసాగుతాడు.. ఆ తర్వాత కన్యారాశిలోకి వెళ్తాడు.. ఇప్పుడు, సెప్టెంబర్ 17 వరకు ఈ సూర్య-కేతు సంయోగం వల్ల ఏ రాశుల వారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Sun Ketu Conjunction2/6

వృశ్చిక రాశి

వృశ్చిక రాశి వారికి 10వ స్థానంలో సూర్యుడు ఉండడం వల్ల అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి కేతువు ప్రభావంతో నైపుణ్యం విపరీంగా పెరుగుతుంది. అలాగే జీవితంలో అద్భుతమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కొత్త బాధ్యతలు కూడా పొందుతారు.   

Scorpio Sun Ketu Effects3/6

ధనుస్సు రాశి

సూర్యుడు, కేతువుల ప్రభావంతో ధనుస్సు రాశివారికి కూడా అపారమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధపడేవారికి బంపర్‌ లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో దీర్ఘకాలికంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు కూడా సులభంగా పూర్తవుతాయి. అలాగే అనున్న పనుల్లో సులభంగా ఊహించని విజయాలు సాధించే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి.   

Sun Ketu Conjunction Astrology4/6

తులారాశి

పదకొండవ స్థానంలో తులా రాశివారికి సూర్య కేతువుల కలయికతో అద్భుతమైన కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా లభిస్తాయి. భారీ ఆర్థిక లాభాలతో పాటు అనుకున్న పనుల్లో సులభంగా విజయాలు సాధిస్తారు. వ్యక్తులతో కొత్త కొత్త పరిచయాలు కూడా సులభంగా ఏర్పడతాయి. దీర్ఘకాలికంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.

Ketu Transit 20265/6

మేషరాశి

మేష రాశివారికి ఐదవ స్థానంలో ఈ గ్రహ సంచారాల కారణంగా వీరికి బంపర్‌ లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. స్టాక్‌ మార్కెట్‌లో విద్య సంస్థల్లో పెట్టుబడులు పెట్టేవారికి ఈ సమయంలో ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా అనేక రకాల లాభాలు పొందుతారు.   

Sun Ketu Horoscope6/6

గమనిక..

TAGS:
Sun Ketu Effect
Sun Ketu Zodiac
Astrology
Sun Ketu Conjunction
Sun Ketu Conjunction 2026

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