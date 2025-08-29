Sunny Leone: ఆ పిల్లలు నాకు పుట్టలేదు..నా భర్తకి కాదు: సన్నీలియోన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

Sunny Leone Kids Surrogacy: సన్నీ లియోన్ తన సరోగసీ అనుభవం గురించి షాకింగ్ సమాచారాన్ని వెల్లడించింది. సన్నీ తన సరోగసీ తల్లికి చెల్లించిన భారీ మొత్తం తన జీవితాన్ని మార్చివేసిందని పంచుకుంది.ఇటీవలే ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన సరోగసి విశేషాలను సన్నీ లియోన్ పంచుకుంది. తనకు గర్భం వద్దనుకొనే తన భర్తతో కలిసి సరోగసి ఎంచుకున్నట్లు ఆమె స్పష్టం చేసింది.
బాలీవుడ్ హీరోయిన్ సన్నీ లియోన్ తన పిల్లలు ఎలా పుట్టారో గురించి ఓ షాకింగ్ న్యూస్ బయటపెట్టింది. తన పిల్లల కోసం అద్దె గర్భానికి ఓ మహిళకు భారీ మొత్తాన్ని చెల్లించి ఆమెకు ఇల్లు కట్టించానని ఆమె చెప్పుకొచ్చింది.
కుటుంబం గురించి పంచుకుంటూ సన్నీ లియోన్ తన భర్త డేనియల్ వెబర్ను 2011లో వివాహం చేసుకుంది. వారికి ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. వారు 2017లో నిషా అనే ఆడ శిశువును దత్తత తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత 2018లో నోహ్, ఆషర్ అనే కవల అబ్బాయిలు సరోగసీ ద్వారా జన్మించారు.
ఇటీవలే ఓ పాడ్కాస్ట్లో పాల్గొన్న బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సన్నీ లియోన్ తన వ్యక్తిగత జీవితంలోని రహస్యాన్ని పంచుకుంది. ఆ షోలో, ఆమె మాట్లాడుతూ, "నేను మొదట ఒక బిడ్డను దత్తత తీసుకోవాలనుకున్నాను."
తన దత్తపుత్రిక కథను పంచుకున్న సన్నీ లియోన్.. "మేము దత్తత కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న రోజు, అదే రోజు IVF ప్రక్రియ జరిగింది. అదే రోజు మాకు నిషా అనే చిన్న అమ్మాయి పుట్టింది" అని అన్నారు. వారి కుటుంబ జీవితంలో అది మరపురాని రోజుగా అభివర్ణించింది.
సరోగసీ గురించి నిజాయితీగా చెబుతూ.. “మీరు గర్భం దాల్చకూడదనుకుని సరోగసీని ఎంచుకున్నారా?” అని అడిగిన ప్రశ్నకు.. “అవును, నేను కోరుకోలేదు. అందుకే మేము సరోగసీని ఎంచుకున్నాము” నటి సన్నీలియోన్ స్పష్టత ఇచ్చింది.
సన్నీ సరోగేట్ తల్లికి చేసిన సహాయం గురించి మాట్లాడుతూ.. "మేము ప్రతి వారం సరోగేట్ తల్లికి జీతం చెల్లించాము. ఆమె భర్తకు కూడా పనిలో సెలవు ఇవ్వడానికి డబ్బులు ఇచ్చాము. మేము అతనికి భారీ మొత్తంలో చెల్లించాము. ఆ డబ్బుతో, అతను ఆమెకు ఒక ఇల్లు కట్టించి, గొప్పగా వివాహం చేసుకున్నాడు" అని చెప్పింది.
సన్నీ లియోన్ తొలిసారిగా 2011లో బిగ్ బాస్ 5 (హిందీ) షోలో పాల్గొంది. తరువాత 'జిస్మ్ 2'తో బాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టింది. 'రాగిణి ఎంఎంఎస్ 2', 'మస్తీజాదే' వంటి అనేక చిత్రాల్లో నటించింది. ప్రస్తుతం ఆమె తన కుటుంబంతో సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడుపుతోంది.