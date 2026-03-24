  • SRH IPL 2026: కావ్య పాప స్కెచ్ మామూలుగా లేదుగా.. జాక్ ఎడ్వ‌ర్డ్స్ స్థానంలో 300 వికెట్ల వీరుడు ఎంట్రీ..!

SRH IPL 2026: కావ్య పాప స్కెచ్ మామూలుగా లేదుగా.. జాక్ ఎడ్వ‌ర్డ్స్ స్థానంలో 300 వికెట్ల వీరుడు ఎంట్రీ..!

Sunrisers Hyderabad: మరో నాలుగు రోజుల్లో ఐపీఎల్ 2026 ప్రారంభం కాబోతున్న సంగతి తెలిసిందే. తొలి మ్యాచ్‌లో ఆర్సీబీతో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైదారాబాద్ త‌ల‌ప‌డ‌నుంది. ఈ మ్యాచ్‌కు బెంగ‌ళూరులోని చిన్న‌స్వామి స్టేడియం ఆతిథ్యం ఇవ్వ‌నుంది. ఇక ఈ మ్యాచ్ కోసం ఇప్ప‌టికే బెంగ‌ళూరుకు చేరుకున్న స‌న్‌రైజ‌ర్స్ జ‌ట్టు.. ఇప్పుడు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ ఐపీఎల్ 2026కి ముందు కీల‌క నిర్ణ‌యం తీసుకుంది. గాయంతో ఈ సీజ‌న్ ప్రారంభానికి ముందే త‌ప్పుకున్న ఆస్ట్రేలియా ఆల్‌రౌండ‌ర్ జాక్ ఎడ్వ‌ర్డ్స్ స్థానంలో మ‌రో పేస‌ర్‌ను తీసుకుంది. ఎడ్వ‌ర్డ్స్ స్థానంలో ఇంగ్లాండ్ సీనియ‌ర్ బౌల‌ర్ డేవిడ్ పేన్‌ను తీసుకుంది.   

ఈ విష‌యాన్ని స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైదరాబాద్ సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా వెల్ల‌డించింది. 35 ఏళ్ల డేవిడ్‌ను స‌న్‌రైజ‌ర్స్ 1.5 కోట్లకు ద‌క్కించుకుంది. ఇంగ్లాండ్ త‌రుపున డేవిడ్ కేవ‌లం ఒకే ఒక వ‌న్డే మ్యాచ్ ఆడాడు. 

అయితే.. టీ20 ఫార్మాట్‌లో డేవిడ్‌కి అపార‌మైన అనుభ‌వం ఉంది. 233 టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. 8.03 ఎకాన‌మీతో 304 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు. ఇటీవ‌ల బిగ్ బాష్ లీగ్‌లోనూ డేవిడ్ అద్భుత‌మైన ప్ర‌ద‌ర్శ‌న చేశాడు.   

ఆరు మ్యాచ్‌ల్లో 11 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టి త‌న జ‌ట్టు పెర్త్ స్కార్చ‌ర్స్ టైటిల్ అందుకోవ‌డంలో డేవిడ్‌ కీల‌క పాత్ర పోషించాడు. ఫైన‌ల్ మ్యాచ్‌లో ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డును సైతం అందుకున్నాడు. త‌న నాలుగు ఓవ‌ర్ల కోటాలో 18 ప‌రుగులు మాత్ర‌మే ఇచ్చి మూడు వికెట్లు తీశాడు.  

ఇక ఐపీఎల్ 2026 మార్చి 28న ప్రారంభం కానుంది. కాగా.. ఆరంభ మ్యాచ్‌లో రాయ‌ల్ ఛాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు జ‌ట్టుతో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ జ‌ట్టు త‌ల‌ప‌డ‌నుంది. బెంగ‌ళూరులోని చిన్న‌స్వామి స్టేడియం ఈ మ్యాచ్‌కు ఆతిథ్యం ఇవ్వ‌నుంది.  

