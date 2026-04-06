Sunroof Cars under 7 Lakhs: తక్కువ ధరలో సన్రూఫ్ కారు కొనాలనుకునే వారికి ఇప్పుడు గొప్ప అవకాశాలు ఉన్నాయి. హ్యుందాయ్ ఐ20, టాటా పంచ్, ఎక్స్టర్, ఆల్ట్రోజ్ వంటి కార్లు కేవలం రూ.7 లక్షల లోపే ఈ ప్రీమియం ఫీచర్ను అందిస్తున్నాయి. బడ్జెట్ ధరలో లగ్జరీ, సేఫ్టీని కోరుకునే వారికి ఈ కార్లు బెస్ట్ ఆప్షన్స్ అని చెప్పాలి.
ఒకప్పుడు సన్రూఫ్ అంటే కేవలం కోట్లు విలువ చేసే లగ్జరీ కార్లకే పరిమితం. కానీ ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది. మధ్యతరగతి ప్రజల అభిరుచులకు అనుగుణంగా ఆటోమొబైల్ కంపెనీలు కేవలం రూ. 7 లక్షల బడ్జెట్ లోపే ఈ ప్రీమియం ఫీచర్ను అందిస్తున్నాయి. తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ఫీచర్లు ఇచ్చే ఆ కార్లేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
హ్యాచ్బ్యాక్ విభాగంలో రారాజుగా వెలుగొందుతున్న హ్యుందాయ్ ఐ20, సన్రూఫ్ ప్రియులకు మొదటి ఛాయిస్. దీని మాగ్నా (Magna) వేరియంట్ ధర సుమారు రూ. 6.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచే ప్రారంభమవుతుంది. 1.2 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజన్తో పాటు పెద్ద టచ్స్క్రీన్, అడ్వాన్స్డ్ సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఇందులో హైలైట్.
భారతదేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న కార్లలో టాటా పంచ్ ఒకటి. దీని 'ప్యూర్+ ఎస్' (Pure+ S) వేరియంట్ తక్కువ ధరలో వాయిస్ అసిస్టెడ్ సన్రూఫ్ ఫీచర్ను అందిస్తోంది. 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్, అదిరిపోయే గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ దీని సొంతం. అటు సేఫ్టీ, ఇటు లగ్జరీ కోరుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
హ్యాచ్బ్యాక్ సెగ్మెంట్లో సన్రూఫ్ ఫీచర్ను పరిచయం చేసిన మరో అద్భుతమైన కారు టాటా ఆల్ట్రోజ్. దీని 'ప్యూర్ ఎస్' వేరియంట్ పెట్రోల్, డీజిల్ CNG ఆప్షన్లలో కూడా అందుబాటులో ఉంది. డిజిటల్ డిస్ప్లే, ప్రీమియం ఆడియో సిస్టమ్ దీనికి అదనపు ఆకర్షణలు.
హ్యుందాయ్ నుంచి వచ్చిన సరికొత్త మైక్రో SUV 'ఎక్స్టర్'. ఇది కేవలం పెట్రోల్ మాత్రమే కాకుండా CNG వేరియంట్లలో కూడా సన్రూఫ్ ఆప్షన్ ఇస్తోంది. నగరంలో నడపడానికి అత్యంత సౌకర్యవంతంగా ఉండే ఈ కారు, తన విభిన్నమైన లుక్, స్మార్ట్ ఫీచర్లతో యువతను ఆకట్టుకుంటోంది.
కాంపాక్ట్ SUVలలో కియా సోనెట్ ఒక సంచలనం. దీని బేస్ వేరియంట్లు కూడా ప్రీమియం అనుభూతిని ఇస్తాయి. అద్భుతమైన డిజైన్, హై-టెక్ సేఫ్టీ ఫీచర్లు మెరుగైన మైలేజ్ దీని ప్రత్యేకత. లగ్జరీ లుక్ కోరుకునే వారు సోనెట్ వైపు మొగ్గు చూపవచ్చు.
వినియోగదారుల అభిరుచులకు తగ్గట్టుగా కంపెనీల మధ్య పోటీ పెరగడం వల్ల ఇప్పుడు తక్కువ ధరకే ప్రీమియం ఫీచర్లు లభిస్తున్నాయి. సన్రూఫ్ అనేది ఇప్పుడు కేవలం ఫ్యాషన్ మాత్రమే కాదు, కారుకు ఒక కొత్త లుక్ను కూడా ఇస్తోంది. మీ బడ్జెట్, అవసరాలను బట్టి ఈ ఐదు కార్లలో ఒకదానిని మీరు