Janasadharan Specil Trains without Reservaton: సంక్రాంతి వేళ సూపర్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది దక్షిణ మధ్య రైల్వే. పండుగ రోజు రద్దీ దృష్ట్యా రిజర్వేషన్ తో సంబంధం లేకుండా 12 ప్రత్యేక జనసాధారణ ట్రైన్స్ నడుపుతున్నట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రకటించింది. ఈ రైళ్లు ప్రధానంగా విశాఖపట్నం నుంచి విజయవాడ మధ్య నడుస్తాయి. ఇక రిజర్వేషన్ లేకుండా ఊళ్లకు వెళ్లలేని వారికి ఇది సూపర్ గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ ప్రత్యేక రైలు గురించిన పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
పండగ పూట రైలు రిజర్వేషన్ దొరకక ఊళ్లకు వెళ్లడానికి తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యే వారికి దక్షిణ మధ్య రైల్వే సూపర్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. సంక్రాంతి పండుగ నేపథ్యంలో రిజర్వేషన్ తో సంబంధం లేకుండానే 12 ప్రత్యేక రైళ్లను నడుపుతున్నట్లు ప్రకటించింది. దక్షిణ మధ్య రైల్వే విశాఖపట్టణం నుంచి విజయవాడ వరకు 12 జనసాధారణ ట్రైన్స్ నడుపుతోంది.
ఈ రైళ్లలో దువ్వాడ, యలమంచిలి, అనకాపల్లి, తుని, సామర్లకోట, అన్నవరం, రాజమండ్రి, నిడదవోలు, తాడేపల్లిగూడెం, ఏలూరు, గన్నవరం స్టేషన్ల మీదుగా రాకపోకలు సాగించనున్నట్లు ప్రకటించింది. ప్రధానంగా జనవరి 12, 13, 14, 16, 17, 18 తేదీల్లో ఈ రైలు అందుబాటులో ఉంటాయని తెలిపింది.
సంక్రాంతి పూట ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్ట్యా ఈ ప్రత్యేక రైళ్లను ఏర్పాటు చేసింది దక్షిణ మధ్య రైల్వే. జనసాధారణ రైళ్లు జనవరి 15వ తేదీ మినహా 12 నుంచి జనవరి 18 వరకు అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. ప్రతిరోజు విశాఖపట్నం నుంచి ఉదయం 10 గంటలకు బయలుదేరి, అదేరోజు సాయంత్రం 4 గంటల వరకు విజయవాడ చేరుకుంటుంది.
అదేవిధంగా విజయవాడ నుంచి సాయంత్రం 6:30 గంటలకు బయలుదేరి.. రాత్రి 12:35 గంటలకు విశాఖపట్నం చేరుకుంటుంది. ఇక విశాఖపట్నం నుంచి విజయవాడ వెళ్లే జన సాధారణ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు నెంబర్ 08567.
ఇక విజయవాడ నుంచి విశాఖపట్నం వెళ్లే జన సాధారణ్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు నెంబర్ 08568 ఈ సాధారణ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు దువ్వాడ రైల్వే స్టేషన్ గన్నవరం వరకు అన్నీ రైల్వేస్టేషన్లలో ఆగుతుంది. అయితే, ఈ ట్రైన్లో ప్రయాణించేవారు ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకునే సౌకర్యం ఉందా? చెక్ చేసుకోండి లేదంటే నేరుగా రైల్వే రిజర్వేషన్ టిక్కెట్ కౌంటర్ వద్దకు వెళ్లి టిక్కెట్ కొనుగోలు చేయండి.