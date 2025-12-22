8th Pay Commission Salary Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సూపర్ న్యూస్.. బేసిక్ పే ఇలా నిర్ణయిస్తే భారీగా జీతాలు..!

7th Pay Commission Vs 8th Pay Commission: ప్రస్తుతం 8వ వేతన సంఘం చుట్టే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మధ్య చర్చ జరుగుతోంది. జీతాల నిర్మాణం ఎలా ఉంటుంది..? ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత నిర్ణయిస్తారు..? ఎప్పటి నుంచి కొత్త పే కమిషన్ నిబంధనలు అమల్లోకి వస్తాయి..? వంటి అంశాలపై మాట్లాడుకుంటున్నారు. జీతాలు, భత్యాలు, పెన్షన్ ప్రయోజనాలను సమీక్షించే 8వ కేంద్ర వేతన సంఘం నిబంధనలను (ToR) ఇప్పటికే మోదీ సర్కార్ ఆమోదించిన విషయం తెలిసిందే.
ఉద్యోగులకు సంబంధించి కనీస వేతనాన్ని నిర్ణయించే విధానం తీసుకురావాలని ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. కొత్త పే కమిషన్లో ఎక్కువ ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఉండాలని కోరుతున్నారు.
బేసిక్ పేను ఎలా లెక్కించాలనే విషయంపై ఇటీవల NC-JCM స్టాఫ్ సైడ్ ఓ ప్రతిపాదన తెరపైకి తీసువచ్చింది. దీని ప్రకారం.. కనీస వేతనాన్ని నిర్ణయించేటప్పుడు వయోజనుడికి కేలరీల ఎంత ఆహారం, దుస్తులు, ఇతర అవసరాలు, ప్రభుత్వ రేషన్ దుకాణాలు, సహకార వినియోగదారుల దుకాణాల నుంచి వాస్తవ రిటైల్ ధరలు, పండుగలు, ఇతర సాంకేతిక ఖర్చులను పరిగణలోకి తీసుకోవాలని సూచించింది.
గతంలో 7వ వేతన సంఘం సమయంలో అవసరాల ఆధారంగా బేసిక్ పేను నిర్ణయించారు. ఒక ఉద్యోగి, వారి జీవిత భాగస్వామి, 14 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్న కుటుంబం అవసరాలను పరిగణలోకి తీసుకున్నారు.
అప్పట్లో కనీస వేతనంలో మొబైల్ ఫోన్లు, వై-ఫై, ఇంటర్నెట్ వంటి ఖర్చులను చేర్చలేదు. కొత్త పే కమిషన్లో మొబైల్ ఫోన్లు, ఇంటర్నెట్, ఇతర రోజువారీ సాంకేతిక అవసరాలు వంటి డిజిటల్, సాంకేతిక ఖర్చులను చేర్చాలని NC-JCM కోరుతోంది.
7వ కేంద్ర వేతన సంఘంలో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.57గా నిర్ణయించిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో బేసిక్ రూ.18 వేలుగా నిర్ణయించారు. ద్రవ్యోల్బణం, గృహ ఖర్చులు, ఆరోగ్య సంరక్షణ, టెక్నికల్ ఆధారిత జీవనశైలి ఖర్చులను పెరగడంతో 8వ వేతన సంఘంలో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ మరింత ఎక్కువ ఉండాలని కోరుతున్నారు.
అధికారంగా.. 7వ వేతన సంఘం అధికారికంగా డిసెంబర్ 31, 2025న ముగుస్తుంది. 8వ వేతన సంఘం జనవరి 1, 2026 నుంచి అమలు చేయాల్సి ఉంది. అయితే ప్రస్తుతం కొత్త పే కమిషన్ సిఫార్సులు రూపొందించే పనిలో ఉంది.
కమిటీ నివేదిక సమర్పించిన తర్వాత.. ప్రభుత్వం పరిశీలించి ఆమోదం తెలపడానికి సాధారణంగా మరో 3 నుంచి 6 నెలల సమయం పడుతుంది. ఈ లెక్కన చూసుకుంటే.. 2027 చివరలో లేదా 2028 ప్రారంభంలో 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.