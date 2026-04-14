Train Ticket Offers: రైల్వే ప్రయాణికులకు గుడ్‌న్యూస్.. ఇలా టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే సూపర్ ఆఫర్..!

Train Ticket Offers: రైలు ప్రయాణికులకు గుడ్‌న్యూస్. రైల్‌వన్ యాప్ ద్వారా టికెట్లను బుక్ చేసుకునే రిజర్వేషన్ లేని టికెట్లపై 3 శాతం తగ్గింపు అందిస్తున్నట్లు రైల్వే శాఖ ప్రకటించింది. డిజిటల్ చెల్లింపులను ప్రోత్సహించడంతోపాటు సాధారణ ప్రయాణికులకు రోజువారీ రైలు ప్రయాణాన్ని మరింత చౌకగా అందించేందుకు ఈ ఆఫర్‌ను ప్రవేశపెట్టినట్లు వెల్లడించింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా..
 
3 శాతం ఆఫర్ పొందాలంటే UPI, డెబిట్ కార్డులు, క్రెడిట్ కార్డులు, నెట్ బ్యాంకింగ్ వంటి డిజిటల్ పద్ధతుల ద్వారా కచ్చితంగా పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఆఫర్ జూలై 14, 2026 వరకు చెల్లుబాటులో ఉంటుంది.   

రైల్వే వ్యవస్థ అంతటా డిజిటల్ లావాదేవీలను పెంచేందుకు రైల్వే శాఖ చర్యలు తీసుకుంటోంది. అందులో భాగంగానే ఈ ఆఫర్‌ను తీసుకువచ్చింది. అంతేకాకుండా రిజర్వేషన్ లేని ప్రయాణంపై ఆధారపడే ప్రయాణికులకు చౌకగా టికెట్లు లభిస్తాయి.  

ఈ మూడు శాతం తగ్గింపు తక్కువే అనిపించినా.. రోజూ వారీగా ప్రయాణించే వారికి దీర్ఘకాలంలో ఎక్కువ లబ్ధి చేకూరుతుంది. మన దేశంలో చాలా మంది ప్రయాణికులు డ్యూటీ నిమిత్తం, చదువు, వ్యాపార కోసం నిత్యం రైళ్లతో ప్రయాణిస్తుంటారు.  

ఇలాంటి ప్రయాణికులలో ఎక్కువ మంది తరచుగా వారానికి ఐదు నుంచి ఆరు రోజుల పాటు రిజర్వేషన్ లేని టిక్కెట్లను కొనుగోలు చేస్తారు. టిక్కెట్ ధరలో చిన్న తగ్గింపుతో ఒక నెలలో ఎక్కువనే ఆదా అవుతుంది.   

రైల్వే కౌంటర్‌కు వెళ్లి టికెట్ కొనుగోలు చేసే బదులు.. రైల్వే వన్ యాప్‌ ద్వారా ఆఫర్‌తో ఎక్కువ మంది బుక్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం స్మార్ట్‌ఫోన్ వినియోగం పెరిగిపోయినందున.. ప్రయాణికుల అలవాట్లకు అనుగుణంగా సేవలను మరింత మెరుగు పరించేందుకు రైల్వే శాఖ కొత్త కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది.   

