Carissa Carandas: జీర్ణాశయానికి దేవుడిచ్చిన వరం ఈ వాక్కాయ పండు.. బెనిఫిట్స్ తెలిస్తే అస్సలు వదలరు..!

Health Benefits Of Vakkaya: వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా కనిపించే ఈ వాక్కాయల పండ్ల గురించి అందరికీ బాగా తెలుసు. వీటిని వాక్కాయలు, కలిమె పండ్లు లేదా కలేక్కాయలు అని పిలుస్తారు. ఈ పండ్లు ఎరుపు, గులాబీ, ఆకుపచ్చ రంగులతో ఉండి.. రుచిలో కొంచెం వగరుగా, ఎక్కువగా పుల్లగా ఉంటాయి. ఈ వాక్కాయల ప్రయోజనాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.. 
 
ఈ వాక్కాయలలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇవి పొట్టలో వచ్చే సమస్యలను తగ్గించి.. అజీర్తి, గ్యాస్, ఉబ్బరం నివారిస్తాయి. ఎండిన వాక్కాయల పొడిని నీటిలో కలిపి తాగితే కడుపు తేలికవుతుంది. జీర్ణవ్యవస్థ బాగా పనిచేసి ఆకలి పెరుగుతుంది. 

ఈ పండ్లలో విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉంటుంది. గతంలో జ్వరం చికిత్సకు ఈ పండ్లను వాడేవారు. ఇవి యాంటీఆక్సిడెంట్‌గా పనిచేసి రోగాలతో పోరాడి జ్వరాన్ని తగ్గిస్తాయి. సీజన్‌లో దొరికే వాక్కాయ పండ్లను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది. 

ఇందులోని విటమిన్లు, ట్రిప్టోఫాన్, మెగ్నీషియం సెరటోనిన్ ఉత్పత్తిని పెంచి మనసును కుదుటపరుస్తాయి. వాక్కాయల రసం రోజూ 15 నుంచి 20 మి.లీ తాగితే గుండె ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది. అంతేకాకుండా గుండె కండరాలను కూడా బలపరుస్తుంది. 

శరీరం నీరసపడినప్పుడు ఈ వాక్కాయ పండ్లు తక్షణ శక్తినిస్తాయి. అలాగే శరీరంలో మంటను తగ్గిస్తాయి. ఇవి పిత్తాశయం, చిగుళ్లలో రక్తస్రావం, అంతర్గత రక్తస్రావం వంటి సమస్యలను నివారిస్తాయి.   

రోజూ వాక్కాయల రసం తాగితే ఊపిరితిత్తులు, రొమ్ము క్యాన్సర్ వంటి వ్యాధులు రాకుండా కాపాడుతుంది. ఇవి దంతాలు పుచ్చిపోకుండా, నోటి దుర్వాసన నుంచి రక్షిస్తాయి. మెదడు సంబంధిత వ్యాధులను నివారించడంలో కూడా వాక్కాయ పండ్లు చాలా ఉపయోగకరం.

