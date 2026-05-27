Super Splendor XTEC: సూపర్ డూపర్‌ బడ్జెట్ బైక్.. రూ.86,500 ధరకే న్యూ రిలీజ్.. ఫీచర్స్ కూడా అదుర్స్..!!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 27, 2026, 02:25 PM IST|Updated: May 27, 2026, 02:25 PM IST

Super Splendor XTEC: దేశంలోని ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహనదారు తయారీ సంస్థ అయిన హీరో మోటోకార్ప్ తన అప్ డేటెడ్ వెర్షన్ అయిన 125cc బైక్ సూపర్ స్ప్లెండర్ XTEC 2.0ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ బైక్ లుక్, డిజైన్, ఫీచర్లు, ఇంజిన్ లో మార్పులు చేసింది. 

 ధర రూ. 86,500  ఎక్స్-షోరూమ్

సూపర్ స్ప్లెండర్ XTECలో టాప్ ఎండ్ వేరియంట్ డిస్క్ బ్రేక్ వేరియంట్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. కంపెనీ ఈ బైక్  ధరను రూ. 86,500  ఎక్స్-షోరూమ్, ఢిల్లీ గా నిర్ణయించింది.  ఆన్ రోడ్డు అయితే లక్ష రూపాయలు దాటే అవకాశం ఉంది.   

కొత్త సూపర్ స్ప్లెండర్ XTEC 2.0

కొత్త సూపర్ స్ప్లెండర్ XTEC 2.0, 124.7cc సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజన్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇది 7,500 rpm వద్ద 10.7 bhp,  6,000 rpm వద్ద 10.6 Nm గరిష్ట టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ బైక్ లీటరుకు 72 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజీని ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.  

ప్రోగ్రామ్డ్ ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్

ఈ బైకులో ప్రోగ్రామ్డ్ ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్,  ఐడిల్ స్టాప్-స్టార్ట్ సిస్టమ్‌ను అందించింది. ఇది ఇంధన సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. ఈ బైక్‌లో ఇంటిగ్రేటెడ్ స్టార్టర్ జనరేటర్ టెక్నాలజీ కూడా ఉంది.  ఇది ట్రాఫిక్‌లో ఇంజిన్ స్టార్ట్‌ను నిశ్శబ్దంగా,  సున్నితంగా చేస్తుంది.  

మొదటిసారిగా హజార్డ్ లైట్లు

సేఫ్టీ,  ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే..  ఈ కొత్త బైక్‌లో మొదటిసారిగా హజార్డ్ లైట్లు అమర్చారు. అంతేకాకుండా.. ఇందులో ఫ్రంట్ డిస్క్ బ్రేక్, టెలిస్కోపిక్ ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్,  హ్యాండిల్‌బార్‌పై అమర్చిన ఇంజన్ కిల్ స్విచ్ వంటి ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.  

క్లస్టర్ బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ

ఇక  డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీని సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీంతో రైడర్లు కాల్ అలర్ట్‌లు, SMS నోటిఫికేషన్‌లు, ఫోన్ బ్యాటరీ స్టేటస్ వంటి సమాచారాన్ని పొందవచ్చు. ఇందులో రియల్-టైమ్ మైలేజ్ ఇండికేటర్, తక్కువ ఫ్యూయల్ వార్నింగ్,  USB టైప్-సి స్మార్ట్‌ఫోన్ ఛార్జింగ్ పోర్ట్ కూడా ఉన్నాయి.

